Ο Άρης, κινείται ζωηρά στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου, καθώς έχει αφενός επισφραγίσει την επιστροφή του Ροζ, που πάτησε Θεσσαλονίκη και έχει ενσωματωθεί στην υπόλοιπη ομάδα, ενώ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» αναμένεται ακόμη μια επιστροφή. Ο λόγος για τον Γιάννη Φετφατζίδηο οποίος θα φορέσει ξανά την κίτρινη φανέλα, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να διαπραγματεύεται με τον παίκτη τις τελευταίες λεπτομέρειες της επανένταξης του στην ομάδα. Το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του στον Άρη, είναι να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες με τον ΑΠΟΕΛ.

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