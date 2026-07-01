2026-07-01 16:39:09
Φωτογραφία για Καλαμαριά Μετρό: «Κλειδώνει» η 28η Ιουλίου – Το σημείο των εγκαινίων.
Σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται η πολυαναμενόμενη επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να έχει… κυκλώσει δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες για την παράδοση του εμβληματικού έργου: την Τρίτη 28 Ιουλίου και την Πέμπτη 30 Ιουλίου.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν τα Μακεδονικά Νέα, η 28η Ιουλίου αποτελεί αυτήν τη στιγμή την πλέον επικρατέστερη ημερομηνία για sidirodromikanea
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