Την κίνησή της μετά την κυκλοφορία δημοσιεύματος που την ήθελε να χωρίζει με τον σύζυγό της, μοιράστηκε δημόσια η Βίκυ Καγιά, αναφέροντας ότι σε επικοινωνία με την αρχισυντάκτρια που έγραψε το συγκεκριμένο θέμα, τους απάντησε πως αν και η πλευρά του μοντέλου το θεωρούσε ανυπόστατο, εκείνη δεν μπορούσε να διαψεύσει τον εαυτό της.Καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day την Τετάρτη 1η Ιουλίου, η Βίκυ Καγιά μίλησε μεταξύ άλλων για την ψευδή είδηση του χωρισμού της από τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά. Το μοντέλο και παρουσιάστρια, παρότι είχε ήδη διαψεύσει το σχετικό ρεπορτάζ, θέλησε να μοιραστεί λεπτομέρειες για την υπόθεση.Η ίδια τόνισε πως η κατάσταση προκάλεσε έντονη ενόχληση στην ίδια και την οικογένειά της, καθώς επρόκειτο για εντελώς ανυπόστατες πληροφορίες που αναπαράχθηκαν χωρίς καμία βάση, επηρεάζοντας και τα δύο τους παιδιά.«Δεν θα βγω να διαψεύσω τον εαυτό μου»Όπως εξήγησε, τόσο η ίδια όσο και η ομάδα της επικοινώνησαν άμεσα με το μέσο που δημοσίευσε την είδηση, προκειμένου να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους και να ζητήσουν να αποκατασταθεί η αλήθεια. «Ήταν τρελό αυτό που είχε συμβεί. Ξεκίνησε όλο από ένα site, με το οποίο επικοινωνήσαμε κιόλας για να τους πούμε ότι δεν γίνεται να γράφουν ανυπόστατα πράγματα, γιατί υπάρχουν και δυο παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η Βίκυ Καγιά στάθηκε ιδιαίτερα στην απάντηση που έλαβε ο συνεργάτης της, Σπύρος, από την αρχισυντάκτρια του μέσου: «Η αρχισυντάκτρια μάλιστα τότε είπε στον Σπύρο, τον συνεργάτη μου, ότι “εγώ δεν θα βγω να διαψεύσω τον εαυτό μου, αυτό έγραψα, αυτό είναι”».Στη συνέχεια, το μοντέλο περιέγραψε πως το συγκεκριμένο δημοσίευμα κυκλοφόρησε σε μία περίοδο, ενώ εκείνη και ο σύζυγός της βρισκόταν μαζί σε οικογενειακές στιγμές, ενώ τόνισε ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα στον χώρο των media: «Ήταν τρομερό γιατί ήμασταν εκεί, και οι άνθρωποι μας έβλεπαν, ήμασταν μαζί στην Ανάσταση, στον δρόμο, κάναμε μαζί Πάσχα. Δεν ξέρω πώς έγινε όλο αυτό. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και συμβαίνουν και πάρα πολύ συχνά στα media, όχι μόνο σε εμένα, και σε πολλούς άλλους. Παλαιότερα δεν θα έβγαινα να διαψεύσω, αλλά τώρα που τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, διαβάζουν, ακούνε, τους το είπαμε γιατί ήταν παράξενο και είχε γίνει μεγάλη αναπαραγωγή χωρίς λόγο».Πηγή: tvnea.com