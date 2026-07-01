Ύστερα από διήμερη απουσία εξαιτίας αδιαθεσίας, η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε το πρωί της Τετάρτης (1/7) στην εκπομπή του MEGA, δίπλα στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.Με το γνωστό τους χιούμορ, ο παρουσιαστής καλωσόρισε τη συνεργάτιδά του στην έναρξη της εκπομπής, κάνοντας ένα πείραγμα και αποκαλώντας τη χαριτολογώντας «ξεπρησμένο περιστέρι», προκαλώντας γέλια στο πλατό.«Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 5:49 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα να έχουμε. Σήμερα είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου παρακαλώ και υποδεχόμαστε το ξεπρησμένο περιστέρι», είπε στην έναρξη του “Κοινωνία Ώρα MEGA” ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, με την Ανθή Βούλγαρη να ξεσπά σε γέλια.«Ξεπρησμένο δεν λες τίποτα. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα να έχουμε, με υγεία να πω να έχουμε όλο το καλοκαίρι και μεγάλη γιορτή σήμερα. Οι Ανάργυροι ήταν γιατροί», ανέφερε η δημοσιογράφος.«Χωρίς λεφτά δούλευαν, γι’ αυτό τους έλεγαν “Ανάργυρους”. Σήμερα ποιος δουλεύει χωρίς λεφτά;», σχολίασε εκείνος από την πλευρά του.«Αυτό μας έλειπε, να δουλεύουμε και χωρίς λεφτά. Δεν φτάνει που δουλεύουμε όλη μέρα σαν τα σκυλιά από το πρωί μέχρι το βράδυ και παίρνουμε και μικρούς μισθούς», απάντησε στο ίδιο ύφος η Ανθή Βούλγαρη.Ο διάλογος που ακολούθησε μεταξύ τους ήταν απολαυστικός:Ι.Χ: Ποιος δουλεύει κάθε μέρα; Ποιος; Σήμερα είναι Τετάρτη. Τετάρτη έρχεσαι δουλειά. Τι κάθε μέρα;Α.Β: Έχουμε και δικαιώματα, αναρρωτική.Ι.Χ: Έπρεπε, παιδιά, να το καταλάβω εγώ αυτό το πράγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα που είπες έβγαλα κάτι σπυράκια, έπρεπε να το καταλάβω. Ήταν προάγγελος αυτό.Α.Β: Μα έβγαλα στ’ αλήθεια. Μισό λεπτό. Άκου τώρα. θα σου πω τι γίνεται. Έχει πέσει το ανοσοποιητικό μου σύστημα και δεν σηκώνεται.Ι.Χ: Για σήκωσέ το λίγο. Παιδιά, τι μου ‘πε το πρωί; Προσέξτε τι μου ‘πε το πρωί, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου. Δεν μπορώ πια, δηλαδή ειλικρινά, ευτυχώς μείναν δέκα μέρες, ευτυχώς. Λέει, δυο μέρες κάθισα στο σπίτι, δεν ξύπνησα το πρωί και ξεπρήστηκα. Τι λες ρε φίλε; Οι ξεπρησμένοι δεν γιορτάζουνε ποτέ, κατάλαβες; Εμείς τι είμαστε ρε φίλε εδώ πέρα που ξυπνάμε κάθε πρωί και είμαστε τύμπανο;Α.Β: Εσύ, εσύ είσαι πρησμένος.Ι.Χ: Δηλαδή σε αυτή τη ζωή μόνο εσύ έχεις δικαιώματα;Α.Β: Θα πάρεις και εσύ. Αλλά να σου πω κάτι; Έχω να σου πω ένα πράγμα. Θα το ξαναπώ. Αυτό το 6 παρά είναι για το ανοσοποιητικό…Ι.Χ: Και για το πρήξιμο είναι… Καλά, να σου πω κάτι. Άμα με κολλήσεις την άλλη εβδομάδα δεν θα ‘ρθω καθόλου. Την τελευταία εβδομάδα μόνη σου θα την κλείσεις, στο λέω, και μετά θα ‘ρθω την Παρασκευή και θα πω: “Κοιτάξτε πόσο ξεπρησμένος είμαι”.Πηγή: tvnea.com