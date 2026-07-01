





Μετά από 19 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον ΑΝΤ1, ο Τάσος Αρνιακός φαίνεται πως βρίσκεται στην έξοδο του σταθμού, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια μακρόχρονη συνεργασία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Happy Day», η αποχώρησή του αποδίδεται είτε στην επικείμενη συνταξιοδότησή του είτε σε πιθανή μετακίνησή του στο Action 24, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρασκήνιο γύρω από το αποχαιρετιστήριο πάρτι που φέρεται να διοργάνωσε η διοίκηση του ΑΝΤ1. Όπως αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, είχε σταλεί σχετικό email στα στελέχη του σταθμού, ωστόσο ο γνωστός μετεωρολόγος δεν είχε ενημερωθεί προσωπικά για την πρωτοβουλία. Τελικά δεν έδωσε το «παρών», καθώς φέρεται να ενοχλήθηκε από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η αποχώρησή του.

Από την πλευρά της, η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε πως πιθανότατα η πρόθεση του σταθμού ήταν να του κάνει μια ευχάριστη έκπληξη. Ωστόσο, η συγκυρία και η απογοήτευση που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένιωθε ο Τάσος Αρνιακός φαίνεται πως οδήγησαν στην απόφασή του να μην παραστεί.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο έμπειρος μετεωρολόγος ήταν δυσαρεστημένος και με το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα είχε περιοριστεί η τηλεοπτική του παρουσία, καθώς μεγαλύτερη προβολή δινόταν στη νεότερη μετεωρολόγο του σταθμού.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο ΑΝΤ1 ούτε ο Τάσος Αρνιακός έχουν τοποθετηθεί επίσημα σχετικά με την αποχώρηση ή τα σενάρια που αφορούν το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Πηγή: tvnea.com