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του Μ. Καββαδά Ομοτ. Καθηγητή ΕΜΠΗ πολυκατοικία που κατέρρευσε είναι αριστερά στην φωτογραφία, και το χαρακτηριστικό της είναι ότι έχει πολύ μεγάλο ύψος (Η) σε σχέση με το πλάτος της (Β), δηλαδή μεγάλο λόγο Η/Β.Οπως φαίνεται στον παρακάτω υπολογισμό, λόγω της παρακείμενης εκσκαφής (για την κατασκευή νέου κτιρίου μετά την καθαίρεση του ισόγειου και διώροφου στα δεξιά της φωτογραφίας) συνέβη μια μικρή καθίζηση (s) στην πλευρά της πολυκατοικίας προς την εκσκαφή, που προκάλεσε μια αρχική στροφή (φ) της πολυκατοικίας.Λόγω της στροφής, το βάρος W της πολυκατοικίας προκάλεσε ροπή Μ που είναι ανάλογη του Η/Β (δηλαδή μεγάλη εν προκειμένω).Αυτή η ροπή προκάλεσε ΑΥΞΗΣΗ της στροφής κατά: φ = Μ / Κ όπου Κ είναι η στροφική δυστροπία της θεμελίωσης.Εάν το Κ ήταν σταθερό (δηλαδή ανεξάρτητο του φ) το σύστημα θα ισορροπούσε σε μια λίγο μεγαλύτερη στροφή, αλλά χωρίς κατάρρευση.Ομως, το έδαφος είναι μή-γραμμικό και συνεςπώς το Κ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ με την αύξηση του φ, οπότε προκαλείται νέα μεγαλύτερη στροφή, που δίνει νέα μεγαλύτερη ροπή (ανάλογη του μεγάλου Η/Β) που μειώνει περισσότερο το Κ, οδηγώντας τελικά στην ανατροπή της πολυκατοικίας.Συνεπώς, η μεγάλη λυγηρότητα της πολυκατοικίας (μεγάλο Η/Β) ενίσχυσε τον παραπάνω μηχανισμό ανάδρασης, προκαλώντας την ανατροπή.Ερώτημα:Αραγε διδάσκουμε τους φοιτητές μας τέτοιους μηχανισμούς συμπεριφοράς ? Μήπως δίνουμε υπερβολή έμφαση στο να δούν εργοτάξια, γεωτρήσεις, κλπ αγνοώντας την σημασία της μηχανικής στα προβλήματα ?