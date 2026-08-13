2026-08-13 21:59:28

Εικόνες από το σημείο δείχνουν την έκταση ενός σοβαρού εκτροχιασμού τρένου νότια του Λονδίνου, ο οποίος άφησε επιβάτες παγιδευμένους και σοβαρά τραυματισμένους.Η γραμμή Southern Rail εκτελούσε δρομολόγιο από το Λονδίνο Βικτώρια προς το Ίστμπορν όταν τρία βαγόνια βγήκαν από τις γραμμές κοντά στο Λιούις στο Ανατολικό Σάσεξ και ανατράπηκαν, με αποτέλεσμα να κληθούν σε έκτακτη ανάγκη .Το περιστατικό sidirodromikanea

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