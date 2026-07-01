Η σεζόν 2025-2026 ανέδειξε το MEGA σε κυρίαρχη δύναμη στην τηλεοπτική ενημέρωση, με το σύνολο του ενημερωτικού προγράμματος, υπό την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης MEGA, Σταμάτη Μαλέλη, να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία και να αποτελεί καθημερινά την πρώτη επιλογή εκατοντάδων χιλιάδων τηλεθεατών.H αξιοπιστία, η ταχύτητα και η ουσιαστική ανάλυση των γεγονότων αποτελούν τον πυρήνα της διαχρονικής του επιτυχίας. Με ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα, κορυφαίους παρουσιαστές και άμεση κάλυψη της επικαιρότητας, το MEGA παραμένει σταθερό στην προτίμηση του κοινού για έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση.Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»: Το κορυφαίο δελτίο ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασηςΤο κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα (Δευτέρα - Πέμπτη) και την Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή - Κυριακή) στην παρουσίασηκαι τον Γιάννη Πρετεντέρη στον σχολιασμό, συνέχισε την αδιάλειπτη κυριαρχία του καταγράφοντας απόλυτη πρωτιά σε όλα τα κοινά, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.Στο δυναμικό κοινό 18-54, οι ειδήσεις του MEGAδιατήρησαν την πρώτη θέση για 4ησυνεχόμενη χρονιά, με μέσο μερίδιο13,1% και μέσο όρο 153.000 τηλεθεατές.Στο σύνολο του κοινού,το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»παρέμεινε στην κορυφή της τηλεθέασης, καταγράφοντας υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν: μέσο μερίδιο 14,4% και μέσο όρο493.000 τηλεθεατές.Αναλυτικά η κατάταξη, όπως διαμορφώνεται σε αριθμό τηλεθεατών:MEGA493.000, ALPHA 441.000, STAR 417.000, ΣΚΑΪ 342.000, OPEN 259.000, ANT1 235.000, ΕΡΤ 198.000.«LiveNews»: Έξι συνεχόμενες σεζόν στην κορυφήΤο «LiveNews» με τον Νίκο Ευαγγελάτο παραμένει ο ισχυρός παίκτης της απογευματινής ζώνης.Έκλεισε τη φετινή σεζόν με ρεκόρ τηλεθέασης,23,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 και συμπλήρωσε έξι συνεχόμενες σεζόν στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, διατηρώντας ακλόνητη την κυριαρχία έναντι του ανταγωνισμού.Hεπιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή του MEGAκατέγραψε κορυφαίες επιδόσεις και επιβεβαίωσε τη διαχρονική δυναμική του.Στο σύνολο του κοινού σημείωσε μέσο όρο 18,4% και 15,8% στο δυναμικό κοινό 18-54.«Κοινωνία Ώρα MEGA»: Η πρώτη επιλογή στην πρωινή ενημέρωσηΗ «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη διατήρησε την πρωτιά στην πρωινή ζώνη και ολοκλήρωσε πανηγυρικά την πιο επιτυχημένη σεζόν των τελευταίων ετών, με τις υψηλότερες επιδόσεις που έχει σημειώσει την τελευταία τετραετία.Το ενημερωτικό magazinoτου MEGAεπισφράγισε τη σταθερή απήχησή του και κατέκτησε την πρώτη θέση με 19,4% στο σύνολο του κοινού και 17,3% στο δυναμικό κοινό 18-54.«MEGA Σαββατοκύριακο»: Σταθερή αξία στην πρωινή ενημέρωση του ΣαββατοκύριακουΟ Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα συνέχισαν και φέτος να δίνουν τον τόνο στην πρωινή ενημέρωση του Σαββατοκύριακου, οδηγώντας το «MEGA Σαββατοκύριακο» στην καλύτερη επίδοσή του από την ημέρα που εντάχθηκε στο πρόγραμμα του MEGA.Η εκπομπή κέρδισε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 11,6%.Στο σύνολο του κοινού κατέγραψε μέσο όρο 16,3%, το υψηλότερο μερίδιο τηλεθέασης από την έναρξη της μετάδοσής της.«Εξελίξεις τώρα»: Δυναμική παρουσία με σταθερό αποτύπωμαΟι «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη έκλεισαν τη σεζόν με θετικό πρόσημο, διατηρώντας τις επιδόσεις τους στο σύνολο του κοινού και καταγράφοντας υψηλότερα ποσοστά στο δυναμικό κοινό 18-54 σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.Η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 12,6% στο σύνολο του κοινού και 9,9% στο δυναμικό κοινό 18-54, διευρύνοντας το αποτύπωμά της στην ενημέρωση του Σαββατοκύριακου.Πηγή: tvnea.com