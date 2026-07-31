2026-07-31 17:19:06

Από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να επανεκκινήσει το πρόγραμμα δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής για την παχυσαρκία, μετά από τη δίμηνη διακοπή του, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Ωστόσο, η επανέναρξη θα αφορά αποκλειστικά τους ασθενείς που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, ώστε να ολοκληρώσουν το οκτάμηνο θεραπευτικό σχήμα τους.



Γιατί «πάγωσε» το πρόγραμμα



Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τέθηκε εκτός χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων και χιλιάδες δικαιούχοι να μείνουν χωρίς θεραπεία για τουλάχιστον δύο μήνες.



Όπως δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, το υπουργείο Υγείας αναζητά πλέον πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε και να χρηματοδοτήσει τις δόσεις που δεν χορηγήθηκαν κατά το διάστημα της διακοπής.







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