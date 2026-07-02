2026-07-02 10:06:46
Φωτογραφία για Νέος «κόφτης» στα GLP-1: Δε μπορούν να εκτελεστούν στον ίδιο μήνα δυο διαφορετικά ενέσιμα



Σε εφαρμογή τίθεται νέος ηλεκτρονικός έλεγχος της ΗΔΙΚΑ, ο οποίος αφορά θεραπείες των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης Διαβήτη και Παχυσαρκίας που περιλαμβάνουν αγωνιστές υποδοχέων GLP-1, όταν ο ασθενής διαθέτει ήδη ενεργή αντίστοιχη θεραπεία μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω» για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.



Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Όταν ένας ασθενής έχει ήδη λάβει, για παράδειγμα, θεραπεία με Mounjaro μέσω του «Προλαμβάνω» και δεν έχει ολοκληρωθεί η χρονική ισχύς της θεραπείας, το σύστημα δεν επιτρέπει την εκτέλεση άλλης θεραπείας της συγκεκριμένης κατηγορίας, όπως για παράδειγμα Ozempic, η οποία έχει συνταγογραφηθεί μέσω Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου Διαβήτη ή Παχυσαρκίας.

Ποιες συνταγές θεωρούνται «ενεργές»

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΗΔΙΚΑ, ως ενεργές συνταγές του προγράμματος «Προλαμβάνω» θεωρούνται:



Διάβασε περισσότερα » farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τέλος ο δωρεάν Προσωπικός Γιατρός για όλους - Πότε θα πληρώνουν οι πολίτες με βάση νέα υπουργική απόφαση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τέλος ο δωρεάν Προσωπικός Γιατρός για όλους - Πότε θα πληρώνουν οι πολίτες με βάση νέα υπουργική απόφαση
Πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός «θωρακίζει» τις επιχειρήσεις Υγείας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός «θωρακίζει» τις επιχειρήσεις Υγείας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τι μπορούν να μάθουν οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι από την Ουκρανία.
Τι μπορούν να μάθουν οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι από την Ουκρανία.
Αγαπηδάκη για τα ενέσιμα της παχυσαρκίας: «Ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες» – Τι θα γίνει με τους ήδη ενταγμένους δικαιούχους (video)
Αγαπηδάκη για τα ενέσιμα της παχυσαρκίας: «Ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες» – Τι θα γίνει με τους ήδη ενταγμένους δικαιούχους (video)
Στην τελική ευθεία η μεγάλη μεταρρύθμιση των σιδηροδρoμικών δομών- Ο «Νέος ΟΣΕ» παίρνει μορφή.
Στην τελική ευθεία η μεγάλη μεταρρύθμιση των σιδηροδρoμικών δομών- Ο «Νέος ΟΣΕ» παίρνει μορφή.
Νέα Ζηλανδία: Κλέφτες έκλεισαν τη σιδηροδρομική γραμμή του Γουέλινγκτον έξι φορές μέσα σε έναν μήνα.
Νέα Ζηλανδία: Κλέφτες έκλεισαν τη σιδηροδρομική γραμμή του Γουέλινγκτον έξι φορές μέσα σε έναν μήνα.
Σαρωτικούς ελέγχους στους βουλγάρικους σιδηροδρόμους ανακοίνωσε ο νέος Υπουργός Μεταφορών.
Σαρωτικούς ελέγχους στους βουλγάρικους σιδηροδρόμους ανακοίνωσε ο νέος Υπουργός Μεταφορών.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτές είναι οι πρωτιές του MEGA στην ψυχαγωγία
Αυτές είναι οι πρωτιές του MEGA στην ψυχαγωγία
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/7/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/7/2026)
Η IBM ΕΠΑΣΕ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΩΝ CPU ΜΕ 0,7nm: ΕΩΣ 50% ΥΨΗΛΈΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ NanoStack ΣΕ 3D
Η IBM ΕΠΑΣΕ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΩΝ CPU ΜΕ 0,7nm: ΕΩΣ 50% ΥΨΗΛΈΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ NanoStack ΣΕ 3D
Ο Ξεχασμένος Σιδηρόδρομος που Συνέδεε Αυτοκρατορίες.
Ο Ξεχασμένος Σιδηρόδρομος που Συνέδεε Αυτοκρατορίες.
Κένυα: Πανικός καθώς φορτηγό τρένο πιάνει φωτιά στη Μασίμπα.
Κένυα: Πανικός καθώς φορτηγό τρένο πιάνει φωτιά στη Μασίμπα.