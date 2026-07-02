Σε εφαρμογή τίθεται νέος ηλεκτρονικός έλεγχος της ΗΔΙΚΑ, ο οποίος αφορά θεραπείες των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης Διαβήτη και Παχυσαρκίας που περιλαμβάνουν αγωνιστές υποδοχέων GLP-1, όταν ο ασθενής διαθέτει ήδη ενεργή αντίστοιχη θεραπεία μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω» για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;Όταν ένας ασθενής έχει ήδη λάβει, για παράδειγμα, θεραπεία με Mounjaro μέσω του «Προλαμβάνω» και δεν έχει ολοκληρωθεί η χρονική ισχύς της θεραπείας, το σύστημα δεν επιτρέπει την εκτέλεση άλλης θεραπείας της συγκεκριμένης κατηγορίας, όπως για παράδειγμα Ozempic, η οποία έχει συνταγογραφηθεί μέσω Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου Διαβήτη ή Παχυσαρκίας.Ποιες συνταγές θεωρούνται «ενεργές»

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΗΔΙΚΑ, ως ενεργές συνταγές του προγράμματος «Προλαμβάνω» θεωρούνται:

farmakopoioi

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