2026-07-01 22:54:57
Ένα εμπορικό τρένο των σιδηροδρόμων της Κένυας που μετέφερε φορτίο από το Ναϊρόμπι στη Μομπάσα έπιασε φωτιά στην περιοχή Μασίμπα της κομητείας Μακούενι την Τετάρτη 1 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να κριθεί επείγουσα η επέμβαση.Πλάνα που έλαβε το Kenyans.co.ke δείχνουν τη μηχανή του τρένου να φλέγεται, προτού επεκταθεί σε τρία έως τέσσερα βαγόνια φορτίου, με τους ανθρώπους να την περικυκλώνουν sidirodromikanea
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