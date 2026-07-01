2026-07-01 22:54:57
Φωτογραφία για Κένυα: Πανικός καθώς φορτηγό τρένο πιάνει φωτιά στη Μασίμπα.
Ένα εμπορικό τρένο των σιδηροδρόμων της Κένυας που μετέφερε φορτίο από το Ναϊρόμπι στη Μομπάσα έπιασε φωτιά στην περιοχή Μασίμπα της κομητείας Μακούενι την Τετάρτη 1 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να κριθεί επείγουσα η επέμβαση.Πλάνα που έλαβε το Kenyans.co.ke δείχνουν τη μηχανή του τρένου να φλέγεται, προτού επεκταθεί σε τρία έως τέσσερα βαγόνια φορτίου, με τους ανθρώπους να την περικυκλώνουν sidirodromikanea
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