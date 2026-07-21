2026-07-21 11:44:12

Η αύξηση της συχνότητας και της έντασης των καυσώνων, όπως έχει επανειλημμένα επισημάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αποτελεί άμεση συνέπεια της κλιματικής αλλαγής και επηρεάζει σοβαρά την υγεία των πολιτών. Το Υπουργείο Υγείας δημοσιεύει εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από τις υψηλές θερμοκρασίες, δίνοντας έμφαση στην προστασία των ευάλωτων ομάδων και στη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών.



Ο καύσωνας ορίζεται ως περίοδος ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή σχετική υγρασία, η οποία διαρκεί τουλάχιστον δύο έως τρεις ημέρες και επηρεάζει σημαντικά την ανθρώπινη δραστηριότητα και τα οικοσυστήματα. Στην Ελλάδα, το φαινόμενο εμφανίζεται κυρίως τους θερινούς μήνες και είναι εντονότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η αύξηση της θερμοκρασίας μειώνει την ικανότητα του οργανισμού να αποβάλλει θερμότητα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές παθολογικές καταστάσεις.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ