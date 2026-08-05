2026-08-05 15:41:14
Φωτογραφία για Το Μουντιάλ έβαλε γκολ στις θεάσεις του ERTFLIX και τον Ιούλιο με 22.551.894 views, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα



Με εντυπωσιακό αριθμό θεάσεων έκλεισε, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ο Ιούλιος στο ERTFLIX, λόγω Μουντιάλ, συγκεντρώνοντας συνολικά 22.551.894 views, σημειώνοντας αύξηση 41% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.



Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι σχεδόν ένας στους δύο επισκέπτες (46%) της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ επέλεξε να παρακολουθήσει ζωντανά τους αγώνες από το ERTFLIX. Οι συνολικά 10.462.000 θεάσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό αυτό αποτελούν ρεκόρ, καθώς πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό live θεάσεων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.



Ο τελικός αγώνας της διοργάνωσης μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής συγκέντρωσε 1.240.000 θεάσεις, με το 78% να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα.



Συνολικά, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που μετέδωσε αποκλειστικά η ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου συγκέντρωσε στο ERTFLIX 14.890.000 θεάσεις με το 86% (12.800.000) των οποίων να είναι live, ενώ το 68% των συνολικών θεάσεων παρακολούθησε τους αγώνες από κινητά τηλέφωνα.



Σε ό,τι αφορά τις θεάσεις on demand στις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας τον Ιούλιο βρέθηκαν οι σειρές της ΕΡΤ «Από Ήλιο σε Ήλιο», «Το Παιδί», «Ηλέκτρα», «Το Τελευταίο Νησί» και η ξένη σειρά, το νεανικό δράμα εποχής, «Άννα με “Α”».



Πηγή: tvnea.com
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