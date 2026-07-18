2026-07-18 13:32:35

Σε σύγχρονο τέρμιναλ θα μεταμορφωθεί ο Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός της Αθήνας, ο οποίος είναι γνωστότερος ως “Σταθμός Λαρίσης”. Εχθές η ΓΑΙΑΟΣΕ κίνησε την διαδικασία του διαγωνισμού για την αξιοποίηση του και μαζί την ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου του Σταθμού Πελοποννήσου.Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως για πρώτη φορά εδώ και δύο δεκαετίες το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ξεκινά τη sidirodromikanea

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