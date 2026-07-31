Η κλοπή ταυτότητας ανηλίκων είναι μια από τις πιο σιωπηλές αλλά ταχύτατα αυξανόμενες απειλές της ψηφιακής εποχής. Οι επιτήδειοι στοχεύουν τα παιδιά επειδή το "λευκό" τους ποινικό και πιστωτικό μητρώο μπορεί να παραμείνει ανερεύνητο για χρόνια — συχνά μέχρι το παιδί να ενηλικιωθεί.

1. Γιατί τα παιδιά αποτελούν τον «τέλειο» στόχο;

Καθαρό Μητρώο: Ένα παιδί δεν έχει χρέη, δάνεια ή αρνητικές εγγραφές, καθιστώντας τα στοιχεία του ιδανικά για έκδοση καρτών ή λήψη δανείων.

Μεγάλο Παράθυρο Εντοπισμού: Η απάτη σπάνια γίνεται αντιληπτή άμεσα. Συνήθως αποκαλύπτεται όταν το παιδί γίνει 18 και προσπαθήσει να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό, να νοικιάσει σπίτι ή να πάρει φοιτητικό δάνειο.

Σύνθετες Ταυτότητες (Synthetic Identity Fraud): Οι εγκληματίες συνδυάζουν τον πραγματικό ΑΜΚΑ/ΑΦΜ ενός παιδιού με ψεύτικο όνομα και διεύθυνση για να δημιουργήσουν μια νέα, εικονική ταυτότητα.

2. Πού κρύβονται οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι;[ Σχολικοί Λογαριασμοί ] ───► Διαρροές δεδομένων πλατφορμών & μαζικών αιτήσεων [ Online Παιχνίδια ] ───► Phishing scams, δωρεάν "skins/coins", κακόβουλα links [ Social Media ] ───► Oversharing ("Sharenting"), αποκάλυψη ημερομηνιών/τοποθεσίας

Σχολικές & Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες: Οι μαζικές βάσεις δεδομένων των σχολείων ή των φροντιστηρίων περιέχουν πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, ΑΜΚΑ). Αν μια πλατφόρμα παραβιαστεί, τα στοιχεία αυτά διαρρέουν στο Dark Web.

Online Gaming & In-Game Scams: Παιχνίδια όπως το Roblox, το Fortnite ή το Minecraft γίνονται πεδίο δράσης για απατεώνες. Υπόσχονται «δωρεάν νομίσματα» (π.χ. V-Bucks) ή σπάνια items, ζητώντας από τα παιδιά να συμπληρώσουν φόρμες με προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς.

Social Media & "Sharenting": Όταν οι γονείς δημοσιεύουν φωτογραφίες από γενέθλια, πιστοποιητικά γέννησης, πρώτες μέρες στο σχολείο με το όνομα του ιδρύματος, ή όταν τα ίδια τα παιδιά κοινοποιούν την τοποθεσία τους, προσφέρουν στους επιτήδειους τα κομμάτια που λείπουν για να συνθέσουν την ταυτότητά τους.

3. Καμπανάκια Κινδύνου (Warning Signs)

Πότε πρέπει να υποψιαστείτε ότι κάτι δεν πάει καλά:

Λαμβάνετε πιστωτικές κάρτες, προσφορές δανείων ή λογαριασμούς στο όνομα του παιδιού.

Έρχονται ειδοποιήσεις από την εφορία (ΑΑΔΕ) ή απαιτήσεις ανεξόφλητων χρεών για το παιδί.

Απορρίπτεται αίτηση για κρατικό επίδομα ή υγειονομική κάλυψη επειδή ο ΑΜΚΑ του παιδιού εμφανίζεται σε άλλον λογαριασμό.

4. Οδηγός Προστασίας για Γονείς Α. Ψηφιακή Υγιεινή στο Σπίτι

Εκπαίδευση, όχι απλή απαγόρευση: Μαζέψτε τα παιδιά και εξηγήστε τους ότι τα προσωπικά στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, σχολείο, τηλέφωνο) είναι σαν τα κλειδιά του σπιτιού — δεν τα δίνουμε σε αγνώστους για κανένα "δωρεάν" παιχνίδι.

Έλεγχος Δικαιωμάτων (Privacy Settings): Ρυθμίστε τους λογαριασμούς των παιδιών στις πλατφόρμες παιχνιδιών και στα social media σε ιδιωτικούς (private).

Ταυτοποίηση 2 Παραγόντων (2FA): Ενεργοποιήστε το 2FA σε όλους τους σχολικούς και προσωπικούς λογαριασμούς email.

Β. Διαχείριση Εγγράφων

Περιορίστε την κοινοποίηση ΑΜΚΑ/ΑΦΜ: Μη δίνετε τον ΑΜΚΑ του παιδιού σε εξωσχολικές δραστηριότητες ή αθλητικούς συλλόγους αν δεν είναι νομικά απαραίτητο.

Προσοχή στο "Sharenting": Αποφύγετε να ανεβάζετε φωτογραφίες που αποκαλύπτουν ευαίσθητα έγγραφα, πινακίδες, ή την ακριβή ημερομηνία/τόπο γέννησης του παιδιού.

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