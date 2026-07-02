2026-07-02 11:16:28
Φωτογραφία για Πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός «θωρακίζει» τις επιχειρήσεις Υγείας
Οι κρίσεις λειτουργούν ως «τεστ υποδομών», γι’ αυτό τα clouds και η διασύνδεση έχουν στρατηγική σημασία, επισημαίνει στο Health+Care 2026 o Bαγγέλης Βάγιας, Technology & Digital Transformation Director, DEMO ABEE.

Γράφει o Bαγγέλης Βάγιας, Technology & Digital Transformation Director, DEMO ABEE

Οι κρίσεις λειτουργούν ως επιταχυντές αλήθειας για κάθε οργανισμό: αποκαλύπτουν όχι μόνο την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, αλλά και το βάθος της στρατηγικής του ανθεκτικότητας. Στον χώρο της Υγείας και ιδιαίτερα στη φαρμακοβιομηχανία, η ανθεκτικότητα δεν είναι απλώς επιχειρησιακή απαίτηση. Είναι ζήτημα συνέχειας, αξιοπιστίας και θεσμικής ευθύνης. Η πανδημία το κατέστησε απολύτως σαφές, ενώ το σημερινό περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενεργειακής πίεσης και ασταθών εφοδιαστικών αλυσίδων επιβεβαιώνει ότι η ψηφιακή ανθεκτικότητα έχει πλέον αναδειχθεί σε κρίσιμο πυλώνα στρατηγικής ηγεσίας.

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