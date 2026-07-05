2026-07-05 20:53:14
Φωτογραφία για ΚΥΑ: Θέσπιση συστήματος αξιολόγησης των δράσεων των εποπτευουσών αρχών του Υπουργείου Υγείας
Νέο σύστημα αξιολόγησης των δράσεων όλων των φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η ΚΥΑ καθορίζει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης των δράσεων των εποπτευουσών αρχών του άρθρου 144 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) για το πεδίο εποπτείας «Δημόσια Υγεία» με σκοπό την βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων στην αγορά, την αποτροπή του κινδύνου και την διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται μακροπρόθεσμοι και ετήσιοι στόχοι των αρχών εποπτείας, καθώς και οι δείκτες απόδοσης, βάσει των οποίων οι αρχές παρακολουθούν την ετήσια απόδοσή τους σχετικά με τις δράσεις και λειτουργίες της εποπτείας, με στόχο τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης.

Σύστημα Εφαρμογής & Παρακολούθησης

Οι Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης καθορίζουν τους μακροπρόθεσμους στόχους σε συνεργασία με τις Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι καθορίζονται κάθε τέσσερα έτη και -εάν χρειαστεί – αναπροσαρμόζονται νωρίτερα. Οι Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης καθορίζουν τους ετήσιους στόχους τους και τους κοινοποιούν στην Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού στην αρχή κάθε έτους.

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