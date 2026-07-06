2026-07-06 11:08:03
Φωτογραφία για Περικοπή αναλωσίμων χωρίς προειδοποίηση: Τα κενά του συστήματος του ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να χρεώνονται στους φαρμακοποιούς

Ένα ακόμη περιστατικό περικοπής γνωμάτευσης αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη αναδεικνύει ένα σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΟΠΥΥ: ο φαρμακοποιός καλείται εκ των υστέρων να πληρώσει για μια πληροφορία την οποία ούτε γνώριζε ούτε είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει κατά την εκτέλεση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ασφαλισμένος προσήλθε για πρώτη φορά στο φαρμακείο και η συνάδελφος εκτέλεσε μία κανονικά εκδοθείσα επαναλαμβανόμενη γνωμάτευση αναλωσίμων μέτρησης σακχάρου.

Κατά την εκτέλεση δεν εμφανίστηκε κανένα προειδοποιητικό μήνυμα, καμία ένδειξη υπέρβασης ποσότητας και κανένας ηλεκτρονικός αποκλεισμός. Το σύστημα επέτρεψε την ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς να ενημερώσει τον φαρμακοποιό ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα.

Εκ των υστέρων, όμως, επιβλήθηκε περικοπή, με την αιτιολογία ότι...



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