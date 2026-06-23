2026-06-23 13:44:39
Φωτογραφία για Στον «αέρα» η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων (ΗΤΑ) – Δεν μπορεί να συνεδριάσει, σε αναμονή δεκάδες φάκελοι φαρμάκων
Στον «αέρα» βρίσκεται η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΕΑΦΑΑΧ), η γνωστή Επιτροπή HTA, με έδρα τον ΕΟΦ. Η Επιτροπή δεν μπορεί να συνεδριάσει, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν οριστεί τα επιπλέον 2 μέλη της και ενώ δεκάδες φάκελοι φαρμάκων προς αξιολόγηση παραμένουν σε… αναμονή. 

Πιο συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) ορίζεται ότι για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός, με πράξη, όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος.

Ο σχετικός νόμος για την ΕΑΦΑΑΧ (άρθρο 16 Ν. 5302/2026) ορίζει ότι το εν λόγω συλλογικό όργανο αποτελείται πλέον από 13 μέλη, και όχι από 11 όπως προβλέπει η τελευταία απόφαση συγκρότησης, που έχει δημοσιευθεί σε προγενέστερο της δημοσίευσης του νόμου 5302/2026 χρόνο.

Επιπλέον ορίζεται στο άρθρο 101 παρ. 3 του Ν.5302/2026 ότι η ισχύς της διάταξης που προβλέπει ότι η ΕΑΦΑΑΧ αποτελείται από 13 μέλη αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσιοποίηση του νόμου. Ο νόμος 5302/2026 δημοσιεύθηκε 20.05.2026


Η Επιτροπή ΗΤΑ

Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, είναι η καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής – Κλινικής Φαρμακολογίας, κα. Φλώρα Μπακοπούλου, ενώ αντιπρόεδρος ο αναπληρωτής καθηγητής Γενετικής, κ. Δημήτριος Βλαχάκης. Η σύνθεση της Επιτροπής περιλαμβάνει μέλη από τον χώρο της ιατρικής, της φαρμακολογίας, της οικονομίας της υγείας και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς και στελέχη του ΕΟΠΥΥ. Η θητεία της είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί έως δύο φορές.

Πηγή : healthview 
pharmateam
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