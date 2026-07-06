





Με μια βραδιά γεμάτη συγκλονιστικές μεταμορφώσεις, μοναδικές ερμηνείες, δυνατές συγκινήσεις, εκπλήξεις και αμέτρητες αναμνήσεις, το «Your Face Sounds Familiar» ολοκλήρωσε θριαμβευτικά τη φετινή του πορεία, χαρίζοντας στο τηλεοπτικό κοινό έναν Μεγάλο Τελικό που θα μείνει αξέχαστος.







Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, το «Your Face Sounds Familiar» ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στην ψυχαγωγία, κατακτώντας σταθερά την κορυφή της τηλεθέασης και αποτελώντας την πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού κάθε Κυριακή βράδυ. Με εντυπωσιακές επιδόσεις και εκατομμύρια τηλεθεατές να συντονίζονται κάθε εβδομάδα, το λαμπερό σόου του ΑΝΤ1 διατήρησε αδιαμφισβήτητα τα πρωτεία, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως το κορυφαίο ψυχαγωγικό πρόγραμμα της σεζόν.

Από την Κυριακή 19 Απριλίου έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου, στο «Your Face Sounds Familiar» συντονίστηκαν κατά μέσο όρο 2.326.376 τηλεθεατές έστω και για 1’ λεπτό. Το σόου κατέγραψε πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 20,9%, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 11,4 μονάδες, καθώς και στο σύνολο κοινού με μέσο όρο 22,1%, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι κατά 11,3 μονάδες.

Με τον κορυφαίο Έλληνα σταρ, Σάκη Ρουβά, στο τιμόνι της παρουσίασης, η βραδιά του Τελικού κύλησε με αστείρευτη ενέργεια, χιούμορ και συναίσθημα, ενώ η κριτική επιτροπή με τον Γιώργο Θεοφάνους, την Κατερίνα Παπουτσάκη, τον Ρένο Χαραλαμπίδη και τη Ρένα Μόρφη, αποθέωσε τις τελευταίες μεταμορφώσεις της σεζόν.







Ο Μεγάλος Τελικός τα είχε όλα! Εντυπωσιακά act από όλους τους διαγωνιζόμενους, τέσσερις καθηλωτικές εμφανίσεις από τους φιναλίστ, συγκινητικά γράμματα από τον αγαπημένο Buzzer, ειδικά βραβεία για όλους τους καλλιτέχνες, μια μεγάλη έκπληξη για τον Σάκη Ρουβά και ένα φαντασμαγορικό φινάλε.







Η Ίντρα Κέιν άνοιξε τη βραδιά με μια εκρηκτική μεταμόρφωση ως Whitney Houston στο «I Wanna Dance With Somebody», ενώ η Αφροδίτη Χατζημηνά συγκίνησε βαθιά ως Τζένη Βάνου με το «Αν Είναι Η Αγάπη Αμαρτία». Η Μαριάντα Πιερίδη μαζί με τον Ίαν Στρατή χάρισαν ένα εντυπωσιακό ντουέτο ως Nightwish στο «The Phantom of the Opera», ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ταξίδεψε το κοινό με τον Γιάννη Βογιατζή στο «Ένας Ουρανός Μ' Αστέρια», ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης συγκλόνισε ως Jacques Brel στο «Ne Me Quitte Pas», ενώ η Δωροθέα Μερκούρη ξεσήκωσε τους πάντες ως Kaoma με τη «Lambada».







Οι έξι αγαπημένοι καλλιτέχνες αποχαιρέτησαν το YFSF με τον πιο όμορφο τρόπο, παραλαμβάνοντας το προσωπικό τους γράμμα από τον Buzzer και ένα ειδικά αφιερωμένο βραβείο, ως αναγνώριση της μοναδικής τους διαδρομής στο σόου.







Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η μεγάλη έκπληξη για τον Σάκη Ρουβά. Ο Buzzer του αφιέρωσε ένα ξεχωριστό γράμμα, το οποίο ο ίδιος ο παρουσιαστής επέλεξε να διαβάσει ο Ρένος Χαραλαμπίδης.







Στη συνέχεια, οι τέσσερις φιναλίστ ανέβηκαν στη σκηνή για την τελευταία και πιο απαιτητική τους μεταμόρφωση.







Η Μαριλού Κατσαφάδου καθήλωσε ως Johnny Cash με το «Hurt», σε μια ερμηνεία που χαρακτηρίστηκε από όλους ως μία από τις κορυφαίες της χρονιάς.







Ο Μέμος Μπεγνής εντυπωσίασε με το «Sunset Boulevard» του Tom Francis, μεταφέροντας στη σκηνή την ατμόσφαιρα ενός μεγάλου διεθνούς μιούζικαλ.







Ο Biased Beast ολοκλήρωσε τη διαδρομή του με μια θεατρική ερμηνεία στο «Confrontation» του David Hasselhoff, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το πολυδιάστατο ταλέντο του.







Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας έκλεισε τη συμμετοχή του με μια συγκλονιστική μεταμόρφωση σε Στέλιο Καζαντζίδη στο «Η Ζωή Μου Όλη», αποσπώντας διθυραμβικά σχόλια για τη φωνητική του απόδοση.







Στο μεγάλο ομαδικό φινάλε, όλοι οι καλλιτέχνες μαζί με τους καθηγητές τους (Σόφη Ζαννίνου, Ελένη Αλεξανδρή, Νεφέλη Θεοδότου) ανέβηκαν μαζί στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Freedom», χαρίζοντας ένα εκρηκτικό closing act γεμάτο χαμόγελα, και συγκίνηση.







Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής:







Μεγάλη Νικήτρια: Μαριλού Κατσαφάδου

2η θέση: Μέμος Μπεγνής

3η θέση: Biased Beast

4η θέση: Κωνσταντίνος Μαγκλάρας







Το «Your Face Sounds Familiar» ολοκλήρωσε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο μια δυνατή πορεία, γεμάτη σπουδαίες μεταμορφώσεις και αξέχαστες ερμηνείες.







Και όταν όλα έδειχναν πως οι τίτλοι τέλους είχαν πέσει, ο αγαπημένος Buzzer άφησε το τελευταίο του ηχητικό μήνυμα: «I'll Be Back».







ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Head of Productions: Αντώνης Μάτσος

Content Director: Γιάννης Μπίτσικας

Project Manager: Βασίλης Μεγκλίδης

Αρχισυνταξία: Νανά Ηλιοπούλου

Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Κωνσταντίνος Ρήγος

Acting Coach: Σόφη Ζαννίνου

Χορογράφος: Νεφέλη Θεοδότου

Vocal Coach: Ελένη Αλεξανδρή

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Εταιρία Παραγωγής: Ministare Productions



















Πηγή: tvnea.com