2026-07-05 10:28:56
Φωτογραφία για Ανατροπή στον ΑΝΤ1: Νέα πρωινή ενημερωτική εκπομπή



Παρότι ο αρχικός σχεδιασμός του ANT1 προέβλεπε ότι μετά την ολοκλήρωση του «Σαββατοκύριακο Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου και του «Πρωινού» με τον Γιώργο Λιάγκα δεν θα υπήρχε ζωντανή πρωινή εκπομπή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, φαίνεται πως τα δεδομένα αλλάζουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε η Ναταλία Ανδρικοπούλου μέσα από το tvinsider.gr, ο σταθμός επανεξετάζει τον αρχικό του σχεδιασμό, καθώς η έντονη πολιτική επικαιρότητα και τα σενάρια που θέλουν να εξετάζεται το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο οδηγούν σε νέα προσέγγιση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ANT1 προσανατολίζεται στη δημιουργία μιας νέας πρωινής ενημερωτικής εκπομπής για τη θερινή περίοδο, με στόχο την καθημερινή κάλυψη της επικαιρότητας.

Στο τιμόνι της παρουσίασης φέρεται να βρίσκεται ο Νίκος Ρογκάκος, ενώ, εφόσον δεν υπάρξει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, η πρεμιέρα της εκπομπής προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Εφόσον ο σχεδιασμός οριστικοποιηθεί, ο ANT1 θα διατηρήσει τελικά ζωντανή ενημερωτική παρουσία και στην πρωινή ζώνη καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, διαφοροποιώντας τον αρχικό του προγραμματισμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TVNEA.COM, ο Νίκος Ρογκάκος αναμένεται να έχει αναβαθμισμένο ρόλο στον ΑΝΤ1 τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αξιοποιηθεί σε θέση μπροστά από τις κάμερες, είτε στην καθημερινή ενημερωτική ζώνη είτε στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, με τις τελικές αποφάσεις του σταθμού να αναμένονται το προσεχές διάστημα.



Πηγή: tvnea.com
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