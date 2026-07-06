2026-07-06 17:28:32

Με μια κρίσιμη διαδικαστική εξέλιξη που θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και μακρά καθυστέρηση, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, κατά τη 17η δικάσιμο της υπόθεσης. Το δικαστήριο κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ζήτημα της εκπροσώπησης κατηγορούμενου που δήλωσε αδυναμία να καλύψει το κόστος συνηγόρου, εξέλιξη που προκάλεσε έντονο sidirodromikanea

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