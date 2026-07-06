2026-07-06 16:45:42
Φωτογραφία για Mega: Σχέδιο για καθημερινή εκπομπή με τη Σίσσυ Χρηστίδου – Στο τραπέζι και η μετακίνηση της Αναστασίας Γιάμαλη



Το Mega προχωρά στον σχεδιασμό της νέας τηλεοπτικής σεζόν, με σημαντικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη να βρίσκονται υπό επεξεργασία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει το «Χαμογέλα και πάλι» από το Σαββατοκύριακο στην καθημερινή πρωινή ζώνη.



Σύμφωνα με τη Real News, το κανάλι έχει ήδη καταθέσει πρόταση στην παρουσιάστρια, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε επαφές ώστε να εξεταστούν όλες οι παράμετροι της πιθανής μετακίνησης. Αν το σχέδιο προχωρήσει, στόχος είναι η εκπομπή να διατηρήσει τη βασική της φιλοσοφία αλλά και τα περισσότερα πρόσωπα που την πλαισιώνουν σήμερα, ενώ παράλληλα θα χρειαστεί να διευθετηθούν ζητήματα που αφορούν το υφιστάμενο συμβόλαιο και τους οικονομικούς όρους της νέας συνεργασίας.



Η ενδεχόμενη μετάβαση της Σίσσυς Χρηστίδου στις καθημερινές αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αλλαγές στο πρόγραμμα του σταθμού. Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια θέλει την Αναστασία Γιάμαλη να μετακινείται στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, αναλαμβάνοντας ενημερωτική εκπομπή με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο.



Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο στο Mega συνεχίζονται οι επαφές, με στόχο να κλείσει το νέο παζλ του προγράμματος πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.



Πηγή: tvnea.com
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