2026-07-06 14:53:47

1. Γενικά ΣτοιχείαΤύπος οχήματος: Diesel-Electric Multiple Unit (DEMU)Τύπος συρμού: HTR 412 – Blues ICΚατασκευάστρια εταιρεία: Hitachi RailΕργοστάσιο κατασκευής: Pistoia, ΙταλίαΠλατφόρμα: Masaccio Single Deck – Hybrid IntercityΔιαμόρφωση: Τετράδυμος συρμόςΚατηγορία υπηρεσίας: Intercity (IC)Αριθμός μονάδων: 2Προβλεπόμενη αξιοποίηση: Άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2. Μεταφορά στην ΕλλάδαΟ πρώτος συρμός sidirodromikanea

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