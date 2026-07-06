2026-07-06 14:53:47
Φωτογραφία για Hellenic Train : Οι νέοι συρμοί Blues IC – HTR 412 σε αριθμούς.
1. Γενικά ΣτοιχείαΤύπος οχήματος: Diesel-Electric Multiple Unit (DEMU)Τύπος συρμού: HTR 412 – Blues ICΚατασκευάστρια εταιρεία: Hitachi RailΕργοστάσιο κατασκευής: Pistoia, ΙταλίαΠλατφόρμα: Masaccio Single Deck – Hybrid IntercityΔιαμόρφωση: Τετράδυμος συρμόςΚατηγορία υπηρεσίας: Intercity (IC)Αριθμός μονάδων: 2Προβλεπόμενη αξιοποίηση: Άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2. Μεταφορά στην ΕλλάδαΟ πρώτος συρμός sidirodromikanea
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