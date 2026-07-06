2026-07-06 12:55:24

Πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, τα μεγάλα κανάλια βρίσκονται σε συνεχείς επαφές, αναζητώντας κοινή γραμμή ως προς την εκκίνηση της prime time. Όπως αναφέρει η Realnews, Mega, Alpha, ΑΝΤ1 και Star εξετάζουν το ενδεχόμενο να δώσουν το εναρκτήριο λάκτισμα του νέου τηλεοπτικού προγράμματος στις αρχές Οκτωβρίου, με την Κυριακή 5 Οκτωβρίου να αποτελεί μέχρι στιγμής την επικρατέστερη ημερομηνία.



Εφόσον το συγκεκριμένο πλάνο υλοποιηθεί, θα πρόκειται για μια ασυνήθιστη εξέλιξη, καθώς η βραδινή ζώνη θα παραμείνει χωρίς τις νέες μεγάλες παραγωγές καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, κάτι που έχει να συμβεί εδώ και πολλά χρόνια.



Η επιλογή της καθυστερημένης εκκίνησης συνδέεται τόσο με την προσπάθεια περιορισμού του κόστους παραγωγής και καλύτερης διαχείρισης των διαθέσιμων επεισοδίων, όσο και με την πορεία προετοιμασίας των νέων σειρών. Οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό των παραγωγών είχαν ως αποτέλεσμα αρκετές μυθοπλαστικές σειρές να μην έχουν ακόμη ξεκινήσει γυρίσματα, γεγονός που επηρεάζει το συνολικό χρονοδιάγραμμα.



Την ίδια στιγμή, ο σχεδιασμός των τεσσάρων σταθμών δεν θεωρείται οριστικός, καθώς σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και η στρατηγική του ΣΚΑΪ. Το κανάλι του Φαλήρου αναμένεται να κινηθεί αυτόνομα, με τις πληροφορίες να θέλουν τη νέα σειρά «Μπλε Ώρες» να προγραμματίζεται για πρεμιέρα γύρω στις 21 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη η τελική απόφαση.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ