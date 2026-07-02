2026-07-02 18:47:27
Φωτογραφία για Κρίνο & Αγκάθι: Δείτε το νέο τρέιλερ και φωτογραφίες από τα γυρίσματα του



Μια γυναίκα που ζητά εκδίκηση.

Ένας άντρας που κουβαλά ένα βαρύ μυστικό.

Δύο οικογένειες που είναι δεμένες με ένα παρελθόν γεμάτο αίμα και σιωπή.



Το «Κρίνο & Αγκάθι», η νέα μεγάλη σειρά εποχής του ΑΝΤ1, παρουσιάζει για πρώτη φορά τους βασικούς πρωταγωνιστές της και τις οικογένειες που θα βρεθούν στο επίκεντρο μιας ιστορίας αγάπης, εκδίκησης και συγκλονιστικών αποκαλύψεων.

Στο νέο trailer της σειράς «Κρίνο & Αγκάθι», οι τρυφερές λέξεις ενός ερωτικού γράμματος ντύνονται με εικόνες γεμάτες σκοτάδι, απώλεια και ανείπωτο πόνο. 

Μια νεαρή γυναίκα γράφει για την αγάπη, αλλά κοιτάζει με μίσος. Μιλά για το μέλλον, αλλά ζει εγκλωβισμένη στο παρελθόν. Ονειρεύεται έναν γάμο, αλλά πίσω από το νυφικό της κρύβεται ένα μαχαίρι.



Αρκαδία, 1959.

Ο Μάρκος Αρβανίτης (Γιώργος Γεροντιδάκης) επιστρέφει σπίτι του έπειτα από 15 χρόνια φυλάκισης για έναν φόνο που σημάδεψε τη ζωή του, αλλά και δύο οικογένειες. Μέσα στη φυλακή, είχε μόνο μία παρηγοριά, τα γράμματα της Λευκής (Αναστασία Παντούση), μιας γυναίκας που δεν είχε συναντήσει ποτέ. Όταν οι δυο τους συναντιούνται για πρώτη φορά, ο Μάρκος είναι βέβαιος πως βρήκε τη γυναίκα της ζωής του και της ζητά να τον παντρευτεί.

Η Λευκή δέχεται.

Όμως, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Γιατί η Λευκή δεν μπήκε τυχαία στη ζωή του. Σκοπός της είναι να πλησιάσει τον άνθρωπο που θεωρεί υπεύθυνο για τη μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής της. 

Η επιστροφή του Μάρκου φέρνει αναστάτωση και στο ίδιο του το σπίτι. Οι γονείς του (Κατερίνα Διδασκάλου και Γιάννης Τσορτέκης) τον υποδέχονται με ανακούφιση και συγκίνηση, αλλά η άγνωστη γυναίκα που εμφανίζεται στο πλευρό του γεννά ερωτήματα, καχυποψία και συγκρούσεις.

Την ίδια στιγμή, οι γονείς της Λευκής (Στέλιος Μάινας και Μαρία Ζορμπά) εξακολουθούν να ζουν στη σκιά μιας παλιάς τραγωδίας που δεν έπαψε ποτέ να ζητά δικαίωση.



Οι δύο οικογένειες έρχονται αντιμέτωπες. Μυστικά αρχίζουν να ξυπνούν. Αλήθειες, που έμειναν θαμμένες για χρόνια, απειλούν να αλλάξουν τα πάντα.

Μπορεί ένας έρωτας να επιβιώσει, όταν έχει χτιστεί πάνω σε ένα ψέμα;

Τι θα συμβεί όταν το παρελθόν προσπαθήσει να έχει τον τελευταίο λόγο;



ΚΡΙΝΟ & ΑΓΚΑΘΙ

Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει.

Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.



Δείτε το νέο trailer







Πηγή: tvnea.com
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