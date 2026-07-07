2026-07-07 17:46:44

Το πρώτο επιβατικό τρένο με υδρογόνο στην Ινδία, το οποίο λέγεται ότι είναι το μακρύτερο του είδους του στον κόσμο, έφτασε τα 120 χλμ./ώρα κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής διαδρομής στη διαδρομή Jind-Sonipat στην πολιτεία Haryana. Το τρένο αποτελείται από 10 βαγόνια, έχει χωρητικότητα έως 2.600 επιβάτες και πρέπει ακόμη να ολοκληρώσει τις διαδικασίες συμμόρφωσης πριν τεθεί σε εμπορική λειτουργία.Η sidirodromikanea

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