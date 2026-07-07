2026-07-07 17:43:17

Και έλεγαν τότε που μόνο οι πλούσιοι είχαν μαχαίρι: Αν έχεις μαχαίρι τρως πεπόνι Επειδή όμως σήμερα όλοι έχουμε μαχαίρι ας κάνουμε μια νόστιμη πεπονοσαλάτα!



Και οδεύουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού.



Η ζέστη δυνατή.



Ο υδράργυρος όλο και ανεβαίνει.



Όαση δροσιάς τα φρούτα μας.



Τα πεντανόστιμο και δροσερό πεπόνι με την πλούσια γεύση του,



το άρωμά του,



το πλήθος των θρεπτικών συστατικών του.



Το πεπόνι το “χρυσαφένιο φρούτο”.



Το πεπόνι κατάγεται από την Ασία, έτσι λένε Γερμανοί βοτανολόγοι, οι οποίοι με την βοήθεια γενετικής ανάλυσης, απέδειξαν ότι ναι μεν, το πεπόνι κατάγεται από την Αυστραλία, όπου και φύεται σήμερα ο αρχαιότερος συγγενής του, αλλά ακόμα πιο παλιά είχε κοινό πρόγονο με το αγγούρι, το οποίο εφύετο στην Ασία και μάλιστα στις πλαγιές των Ιμαλαΐων... συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/peponi-eikosi-kai-enas-logoi-gia-na-min-to-xechname/



(σημείωση: τα πρόσωπα στην φωτό μου δεν είναι υπαρκτά, είναι photo collage)

botanologia

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