2026-07-07 17:33:51
Φωτογραφία για Λονδίνο: Πυρκαγιά στον σταθμό East Croydon προκαλεί προβλήματα στις μετακινήσεις.
Μια πυρκαγιά κατά μήκος της γραμμής στο Ανατολικό Κρόιντον προκάλεσε χάος στις μετακινήσεις σήμερα το απόγευμα.Η μικρή πυρκαγιά επηρέασε τις υπηρεσίες των τρένων Gatwick Express, Southern και Thameslink, αφού αναφέρθηκε περίπου στις 1:40 μ.μ. την Τρίτη (7 Ιουλίου) .Παρόλο που η πυρκαγιά έχει σβήσει και οι γραμμές έχουν ανοίξει ξανά, οι επιβάτες προειδοποιήθηκαν να αναμένουν καθυστερήσεις έως και sidirodromikanea
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