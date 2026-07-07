2026-07-07 17:33:51

Μια πυρκαγιά κατά μήκος της γραμμής στο Ανατολικό Κρόιντον προκάλεσε χάος στις μετακινήσεις σήμερα το απόγευμα.Η μικρή πυρκαγιά επηρέασε τις υπηρεσίες των τρένων Gatwick Express, Southern και Thameslink, αφού αναφέρθηκε περίπου στις 1:40 μ.μ. την Τρίτη (7 Ιουλίου) .Παρόλο που η πυρκαγιά έχει σβήσει και οι γραμμές έχουν ανοίξει ξανά, οι επιβάτες προειδοποιήθηκαν να αναμένουν καθυστερήσεις έως και sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ