2026-07-09 15:43:44

Τα δρομολόγια των τρένων στο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό τμήμα Γκάγια-Πάτνα του Μπιχάρ διακόπηκαν για σχεδόν τρεις ώρες νωρίς την Πέμπτη, αφού κλέφτες φέρονται να έκοψαν και να έκλεψαν περίπου 100 μέτρα ενός εναέριου ηλεκτρικού καλωδίου (OHE) 25.000 βολτ μεταξύ των σταθμών Τέχτα και Τζεχαναμπάντ.Σύμφωνα με την Saraswati Chandra, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων των σιδηροδρόμων East Central, η κλοπή sidirodromikanea

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