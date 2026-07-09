2026-07-09 15:43:44
Φωτογραφία για Ινδία: Πώς κλέφτες έκλεψαν 100 μέτρα σιδηροδρομικού καλωδίου 25.000 βολτ στο Μπιχάρ και γιατί αυτό συμβαίνει συνεχώς.
Τα δρομολόγια των τρένων στο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό τμήμα Γκάγια-Πάτνα του Μπιχάρ διακόπηκαν για σχεδόν τρεις ώρες νωρίς την Πέμπτη, αφού κλέφτες φέρονται να έκοψαν και να έκλεψαν περίπου 100 μέτρα ενός εναέριου ηλεκτρικού καλωδίου (OHE) 25.000 βολτ μεταξύ των σταθμών Τέχτα και Τζεχαναμπάντ.Σύμφωνα με την Saraswati Chandra, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων των σιδηροδρόμων East Central, η κλοπή sidirodromikanea
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