Η αμερικανική επίθεση σε ιρανική σιδηροδρομική γέφυρα πλήττει τον εμπορικό διάδρομο Κίνας-Ρωσίας κοντά στο Τουρκμενιστάν.
2026-07-09 12:24:23
Οι ΗΠΑ έπληξαν με πυραύλους κρουζ τη σιδηροδρομική γέφυρα Ακ Τεκέχ-Χαν στη βόρεια επαρχία Γκολεστάν του Ιράν, πλήττοντας έναν σύνδεσμο στον σιδηροδρομικό διάδρομο που συνδέει το Ιράν με την Κίνα και τη Ρωσία, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης στις 9 Ιουλίου.Η επίθεση σηματοδοτεί μια από τις πιο βαθιές αμερικανικές επιθέσεις εντός ιρανικού εδάφους από την έναρξη της σύγκρουσης, επεκτείνοντας τον sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/7/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΑ - ΠΦΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ