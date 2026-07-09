2026-07-09 12:24:23

Οι ΗΠΑ έπληξαν με πυραύλους κρουζ τη σιδηροδρομική γέφυρα Ακ Τεκέχ-Χαν στη βόρεια επαρχία Γκολεστάν του Ιράν, πλήττοντας έναν σύνδεσμο στον σιδηροδρομικό διάδρομο που συνδέει το Ιράν με την Κίνα και τη Ρωσία, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης στις 9 Ιουλίου.Η επίθεση σηματοδοτεί μια από τις πιο βαθιές αμερικανικές επιθέσεις εντός ιρανικού εδάφους από την έναρξη της σύγκρουσης, επεκτείνοντας τον sidirodromikanea

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