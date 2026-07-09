ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ-Ν.Π.Ι.Δ.(Τ.Ε.Α. Π.Φ.Σ.)

Αθήνα, 9/7/2026

Αγαπητή/έ συνάδελφε,

Το επάγγελμα του φαρμακοποιού απαιτεί καθημερινή προσπάθεια, ευθύνη, γνώση και συνεχή παρουσία δίπλα στον πολίτη. Μέσα σε αυτή την απαιτητική καθημερινότητα, είναι σημαντικό να σκεφτούμε όχι μόνο το σήμερα του φαρμακείου μας, αλλά και το δικό μας αύριο.

Γι’ αυτό δημιουργήθηκε το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το ΤΕΑ ΠΦΣ.

Το ΤΕΑ ΠΦΣ είναι ένας θεσμός συμπληρωματικής επαγγελματικής ασφάλισης για τους φαρμακοποιούς. Σκοπός του είναι να βοηθήσει κάθε μέλος να δημιουργήσει σταδιακά έναν προσωπικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό, πέρα από την κύρια σύνταξη.

Με απλά λόγια:

farmakopoioi

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