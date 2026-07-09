2026-07-09 13:09:22
Φωτογραφία για ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΑ - ΠΦΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ-Ν.Π.Ι.Δ.

(Τ.Ε.Α. Π.Φ.Σ.)

Αθήνα, 9/7/2026



Αγαπητή/έ συνάδελφε,

Το επάγγελμα του φαρμακοποιού απαιτεί καθημερινή προσπάθεια, ευθύνη, γνώση και συνεχή παρουσία δίπλα στον πολίτη. Μέσα σε αυτή την απαιτητική καθημερινότητα, είναι σημαντικό να σκεφτούμε όχι μόνο το σήμερα του φαρμακείου μας, αλλά και το δικό μας αύριο.

Γι’ αυτό δημιουργήθηκε το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το ΤΕΑ ΠΦΣ.

Το ΤΕΑ ΠΦΣ είναι ένας θεσμός συμπληρωματικής επαγγελματικής ασφάλισης για τους φαρμακοποιούς. Σκοπός του είναι να βοηθήσει κάθε μέλος να δημιουργήσει σταδιακά έναν προσωπικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό, πέρα από την κύρια σύνταξη.

Με απλά λόγια:



Διάβασε περισσότερα » farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η αμερικανική επίθεση σε ιρανική σιδηροδρομική γέφυρα πλήττει τον εμπορικό διάδρομο Κίνας-Ρωσίας κοντά στο Τουρκμενιστάν.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η αμερικανική επίθεση σε ιρανική σιδηροδρομική γέφυρα πλήττει τον εμπορικό διάδρομο Κίνας-Ρωσίας κοντά στο Τουρκμενιστάν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτός λειτουργίας έως 13 Ιουλίου βασικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ για μη μισθωτούς – Τι ισχύει για τους φαρμακοποιούς
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτός λειτουργίας έως 13 Ιουλίου βασικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ για μη μισθωτούς – Τι ισχύει για τους φαρμακοποιούς
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οριστική διακοπή κυκλοφορίας του Gastrografin® – Ενημέρωση από την Bayer
Οριστική διακοπή κυκλοφορίας του Gastrografin® – Ενημέρωση από την Bayer
Νεότερη ενημέρωση από την hellenictrain.
Νεότερη ενημέρωση από την hellenictrain.
MEGA: Πρώτη επιλογή στην ενημέρωση για την σεζόν 2025-2026
MEGA: Πρώτη επιλογή στην ενημέρωση για την σεζόν 2025-2026
Νέα μεταγραφή στην ενημέρωση του ΑΝΤ1 απο το OPEN
Νέα μεταγραφή στην ενημέρωση του ΑΝΤ1 απο το OPEN
Ενημέρωση των συλλόγων από ΠΦΣ: Επιστολή προς Συριζα αναφορικά με την επερώτηση που κατέθεσαν Βουλευτές του για τα ΜΗΣΥΦΑ
Ενημέρωση των συλλόγων από ΠΦΣ: Επιστολή προς Συριζα αναφορικά με την επερώτηση που κατέθεσαν Βουλευτές του για τα ΜΗΣΥΦΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/7/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/7/2026)
ΕΡΤ: Η νέα καθημερινή κωμωδία «Κουτσουπιές» παίρνει σάρκα και οστά – Τα πρώτα ονόματα του καστ
ΕΡΤ: Η νέα καθημερινή κωμωδία «Κουτσουπιές» παίρνει σάρκα και οστά – Τα πρώτα ονόματα του καστ
Καίτη Γαρμπή: Επέστρεψε στη σκηνή μετά την περιπέτεια με την υγεία της
Καίτη Γαρμπή: Επέστρεψε στη σκηνή μετά την περιπέτεια με την υγεία της
Αυτή ειναι η Ισπανική σειρά που θα παιζει στην prime time του ALPHA απο την Δευτέρα 13/7
Αυτή ειναι η Ισπανική σειρά που θα παιζει στην prime time του ALPHA απο την Δευτέρα 13/7
Κάμπινγκ: Δείτε τα πρώτα teaser της νέας σειρά του MEGA
Κάμπινγκ: Δείτε τα πρώτα teaser της νέας σειρά του MEGA