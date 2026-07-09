Προσωρινά εκτός λειτουργίας βρίσκονται βασικές ψηφιακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους.Η διακοπή ξεκίνησε την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 στις 14:00 και, σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στις 11:00.

Η πληροφορία επιβεβαιώνεται από επίσημο δελτίο Τύπου της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ και αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, επομένως επηρεάζει και τους φαρμακοποιούς ως μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Η προσωρινή μη διαθεσιμότητα οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες μετάπτωσης του υποσυστήματος «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ» στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Φορέα.

Ποιες υπηρεσίες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες υπηρεσίες:

farmakopoioi

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