2026-07-09 13:33:01
Φωτογραφία για ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτός λειτουργίας έως 13 Ιουλίου βασικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ για μη μισθωτούς – Τι ισχύει για τους φαρμακοποιούς
Προσωρινά εκτός λειτουργίας βρίσκονται βασικές ψηφιακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Η διακοπή ξεκίνησε την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 στις 14:00 και, σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στις 11:00.

Η πληροφορία επιβεβαιώνεται από επίσημο δελτίο Τύπου της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ και αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, επομένως επηρεάζει και τους φαρμακοποιούς ως μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Η προσωρινή μη διαθεσιμότητα οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες μετάπτωσης του υποσυστήματος «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ» στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Φορέα.

Ποιες υπηρεσίες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες υπηρεσίες:



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