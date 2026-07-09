ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτός λειτουργίας έως 13 Ιουλίου βασικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ για μη μισθωτούς – Τι ισχύει για τους φαρμακοποιούς
2026-07-09 13:33:01
Προσωρινά εκτός λειτουργίας βρίσκονται βασικές ψηφιακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους.
Η διακοπή ξεκίνησε την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 στις 14:00 και, σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στις 11:00.
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Η διακοπή ξεκίνησε την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 στις 14:00 και, σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στις 11:00.
Η πληροφορία επιβεβαιώνεται από επίσημο δελτίο Τύπου της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ και αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, επομένως επηρεάζει και τους φαρμακοποιούς ως μη μισθωτούς ασφαλισμένους.
Η προσωρινή μη διαθεσιμότητα οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες μετάπτωσης του υποσυστήματος «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ» στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Φορέα.Ποιες υπηρεσίες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας
Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες υπηρεσίες:
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