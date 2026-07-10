Αθήνα, 10 Ιουνίου 2026







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ







Αριθμ. Πρωτ. 3159







Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας







Θέμα: «Ενημέρωση για την πληρωμή ΦΥΚ ΥΠΕΘΑ μηνός Ιανουαρίου»







Όπως γνωρίζετε τον Ιανουάριο εκτελέστηκαν κατ΄ εξαίρεση από τα φαρμακεία μας συνταγές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ μέσω του ΕΟΠΥΥ. Για την πληρωμή των εν λόγω ΦΥΚ έπρεπε να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση από τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας, Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών.







Η διαδικασία της έκδοσης καθυστέρησε πέραν των τριών (3) μηνών εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών, ιδιαίτερα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Γραφειοκρατικές διαδικασίες που συνεχίστηκαν και μετά την έκδοση της ΚΥΑ.







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