2026-07-09 22:46:36
Φωτογραφία για Σαλβίνι: «Σχεδόν το ένα τέταρτο των διακοπών και καθυστερήσεων στα δρομολόγια των τρένων προκαλούνται από ζημιές ή κακόβουλες ενέργειες».
«Σήμερα το πρωί ξύπνησα με ένα μήνυμα κειμένου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Rete Ferroviaria Italiana, το οποίο με προειδοποιούσε, γύρω στις 6:30, για ένα τμήμα καλωδίου κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής στην Καλαβρία.»«Δυστυχώς, σχεδόν το ένα τέταρτο των διακοπών και καθυστερήσεων στα δρομολόγια των τρένων προκαλούνται από ζημιές, επιθέσεις ή κακόβουλες πράξεις όπως αυτή σήμερα το πρωί, sidirodromikanea
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