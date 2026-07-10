2026-07-10 13:01:27

Λόγω των συνεχιζόμενων καυσώνων που εξαπλώνονται σε όλη την Ευρώπη, η Eurostar τροποποίησε την επερχόμενη παραγγελία της για 50 διώροφα τρένα ώστε να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και 55°C.Τα νέα τρένα «Celestia» που παραγγέλθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο είχαν σχεδιαστεί για να λειτουργούν έως και 45°C.Αλλά μετά τη σειρά καύσωνων στη Γαλλία , η σειρά έχει αλλάξει.Αυτό έρχεται μετά την καταγραφή της sidirodromikanea

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