2026-07-10 13:01:27
Φωτογραφία για Η απάντηση της Eurostar στην αφόρητη ζέστη της Ευρώπης: Νέα τρένα κατασκευασμένα για να αντέχουν σε θερμοκρασίες 55°C.
Λόγω των συνεχιζόμενων καυσώνων που εξαπλώνονται σε όλη την Ευρώπη, η Eurostar τροποποίησε την επερχόμενη παραγγελία της για 50 διώροφα τρένα ώστε να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και 55°C.Τα νέα τρένα «Celestia» που παραγγέλθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο είχαν σχεδιαστεί για να λειτουργούν έως και 45°C.Αλλά μετά τη σειρά καύσωνων στη Γαλλία , η σειρά έχει αλλάξει.Αυτό έρχεται μετά την καταγραφή της sidirodromikanea
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