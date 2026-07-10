2026-07-10 12:15:50
Φωτογραφία για Το «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει... με άλλους παρουσιαστές
Η καλοκαιρινή περίοδος φέρνει έναν πιο ανάλαφρο ρυθμό, χωρίς όμως να αλλάζει η προτεραιότητα του MEGA για έγκυρη και πολύπλευρη ενημέρωση.

Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, κάθε πρωί στις 06:00, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει την καθημερινή παρουσία της στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του MEGA, με ανανεωμένη ομάδα στην παρουσίαση. Ο Νικήτας Κορωνάκης, η Βελίκα Καραβάλτσιου, ο Ζήσης Μούσιος, η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη, ο Γιάννης Χρηστάκος, ο Βασίλης Τσεκούρας εναλλάσσονται στην παρουσίαση, σε δημοσιογραφικά δίδυμα, και μεταφέρουν με αμεσότητα, ψυχραιμία και ουσία όλες τις σημαντικές εξελίξεις.

Η εκπομπή καταγράφει τον παλμό της ημέρας μέσα από ζωντανές συνδέσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ και αναλύσεις, προσφέροντας στους τηλεθεατές μία ολοκληρωμένη χαρτογράφηση της επικαιρότητας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η πολιτική, η οικονομία, η διεθνής ειδησεογραφία, τα κοινωνικά ζητήματα και όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, με τη δυναμική συμβολή ρεπόρτερ και συνεργατών από την καρδιά των γεγονότων.

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» αποτελεί την ιδανική ενημερωτική συντροφιά και φέτος το καλοκαίρι, προσφέροντας από νωρίς το πρωί μια καθαρή και συνολική ματιά στην επικαιρότητα.

Πηγή: tvnea.com
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