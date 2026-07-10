2026-07-10 11:25:57
Φωτογραφία για Hellenic Train : Καθυστέρηση δρομολογίου IC51 Θεσσαλονίκη - Αθήνα.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC51 (Θεσσαλονίκη - Αθήνα) παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά την άφιξή της στον σταθμό της Λάρισας.Το προσωπικό της εταιρείας προχώρησε άμεσα στην αντικατάσταση της μηχανής έλξης, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία της αμαξοστοιχίας.Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το sidirodromikanea
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