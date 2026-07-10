Αθήνα, 10 Ιουλίου 2026ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΝΠΔΔΑρ.Πρωτ. 3202Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της ΧώραςΘέμα: «Οδηγός Εκτύπωσης Βεβαίωσης του ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) για το Α’ και Β’ εξάμηνο 2025»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στην Ηλεκτρονική Ενημέρωση Συναλλασσόμενων στην σελίδα του ΕΟΠΥΥ, έχει αναρτηθεί στο πεδίο «Μηνύματα» ο «Υπολογισμός ποσού αυτόματης επιστροφής (“claw back”) » για το Α’ και Β’ εξάμηνο 2025, εφόσον έχουν εκδοθεί από τα... φαρμακεία τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή έχουν πωληθεί συγκεκριμένα είδη όπως αναπνευστικές συσκευές ή ορθοπεδικά ή συγκεκριμένα προϊόντα ειδικής διατροφής των οποίων η χορήγηση εξαιρείται από την νομοθετημένη απαλλαγή των φαρμακείων από το clawback.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 9, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ', του Ν

farmakopoioi

. 4931/2022 (ΦΕΚ A 94 - 13.05.2022), «Αναζήτηση υπερβάλλοντος ποσού εξαμηνιαίας δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 100 ν. 4172/2013» «Ειδικά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας «Υγειονομικό Υλικό - Διαβητολογικό Υλικό», ήτοι βελόνες φυσιγγοσυρίγγων, σκαρφιστήρες, σύριγγες απλές, ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα, ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα, σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία Flash - αισθητήρας μέτρησης/καταγραφής γλυκόζης, καθώς και για τα σκευάσματα ειδικής διατροφής των περ. 7, 8 και 9 του δεύτερου εδαφίου της παρ. Α' του άρθρου 10 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Β' 4898) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όταν αυτά διατίθενται από ιδιωτικά φαρμακεία, η υποχρέωση αναζήτησης του υπερβάλλοντος ποσού εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βαρύνει είτε τους κατασκευαστές, αν το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα, είτε τους εισαγωγείς, διανομείς ή προμηθευτές, αν το προϊόν εισάγεται.»Για την κάθε Βεβαίωση ξεχωριστά, θα πρέπει να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο με την τρέχουσα ημερομηνία.Διάβασε περισσότερα »