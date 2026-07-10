2026-07-10 11:37:41
Φωτογραφία για Γ. Κώτσηρας σε Ζ. Μακρή: «Αυξάνονται oι μέρες λειτουργίας για το τρενάκι του Πηλίου».
Συνάντηση ζήτησε και είχε η βουλευτής Μαγνησίας Ζέττα Μ. Μακρή, χθες 9 Ιουλίου 2026, με τον αναπληρωτή υπουργό υποδομών και μεταφορών κ. Γ. Κώτσηρα, μετά από έγγραφο της δημοτικής αρχής Ν. Πηλίου, που ζητεί την αύξηση των δρομολογίων και την λειτουργία του θρυλικού τρένου του Πηλίου «Μουτζούρης» καθόλη την εβδομάδα.Ο αν. υπουργός, αφού άκουσε με προσοχή την κ. Μακρή, την ενημέρωσε sidirodromikanea
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