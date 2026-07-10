2026-07-10 12:15:50
Φωτογραφία για Για σένα: Αυτό ειναι και επίσημα το πρωταγωνιστικό ζευγάρι της νέας σειράς του ALPHA
Το νέο teaser του «Για σένα» αποκαλύπτει για πρώτη φορά το πρωταγωνιστικό ζευγάρι της νέας μεγάλης δραματικής σειράς του Alpha και συστήνει στο κοινό, τους δύο ήρωες που βρίσκονται στο επίκεντρο της ιστορίας, δύο ανθρώπους που ανακαλύπτουν μέχρι πού μπορεί να τους οδηγήσει ένα συναίσθημα που μοιάζει να είναι γραμμένο για εκείνους.

Ο Κίμωνας Κουρής υποδύεται τον Φίλιππο έναν αυτοδημιούργητο επιχειρηματία και η Ειρήνη Αγγελοπούλου τη Μελίνα, μια γλυκιά αλλά δυναμική κοπέλα που βοηθά την μητέρα της στο ανθοπωλείο της.

Μέσα από ένα κινηματογραφικής αισθητικής εικαστικό, με έμφαση στη δύναμη των βλεμμάτων, της σιωπής και της συναισθηματικής έλξης, αναδεικνύεται ο βαθιά ρομαντικός χαρακτήρας της σειράς και η ιδιαίτερη χημεία των πρωταγωνιστών της.

Με κυρίαρχο σύμβολο το τριαντάφυλλο, διαχρονικό σύμβολο της αγάπης, η εικόνα ισορροπεί ανάμεσα στον έρωτα και το μυστήριο, προϊδεάζοντας για έναν κόσμο όπου, τα καλά κρυμμένα μυστικά και οι καθοριστικές επιλογές, μπορούν να αλλάξουν τις ζωές όλων.


Το teaser του «Για σένα» ανοίγει την αυλαία μιας μεγάλης αισθηματικής ιστορίας, όπου το συναίσθημα, το μυστήριο και οι διαρκείς ανατροπές συνυπάρχουν από την πρώτη στιγμή. Λειτουργεί ως μια συμβολική εισαγωγή στην καρδιά της σειράς. Μιας ιστορίας γεμάτης πάθος, προσμονή και έντονα συναισθήματα, που υπενθυμίζει πως κάθε μεγάλος έρωτας έχει πολλές αποχρώσεις.

Η νέα σεζόν φέρνει στον Alpha μεγάλες παραγωγές, κορυφαίους πρωταγωνιστές, ιστορίες γεμάτες συναίσθημα, ένταση και ανατροπές, κινηματογραφική αισθητική,  μουσικές που θα γίνουν κομμάτι της καθημερινότητάς μας και εικόνες που θα μας ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Νέοι ήρωες, νέοι κόσμοι και ιστορίες που θα μας κάνουν να γελάσουμε, να συγκινηθούμε, να αγαπήσουμε και να ανυπομονούμε για το επόμενο επεισόδιο.

Η νέα σεζόν της μυθοπλασίας του Alpha έρχεται πιο δυνατή από ποτέ.

Η επόμενη ιστορία ξεκινά τώρα!

Για σένα

Πρωταγωνιστούν: Κίμων Κουρής, Ειρήνη Αγγελοπούλου

«Για σένα». Μια μεγάλη ιστορία αγάπης έρχεται στον ALPHA

Πηγή: tvnea.com
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