Η συγκλονιστική δραματική σειρά για τις πληγές του παρελθόντος, τη μητρότητα και τη δύναμη ενός δεσμού που μπορεί να αλλάξει δύο ζωέςΗ Μανουέλα, μια μοναχική γυναίκα σημαδεμένη από το τραύμα της παιδικής εγκατάλειψης, συναντά τη μικρή Άλμπα, ένα κορίτσι που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον αδιαφορίας και κακοποίησης. Η απρόσμενη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους θα τις οδηγήσει σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, θάρρους και λύτρωσης, ανατρέποντας για πάντα τις ζωές τους.Γυρισμένη σε εντυπωσιακές τοποθεσίες της Ισπανίας, όπως το Κάδιθ, η Μαδρίτη, η Γουαδαλαχάρα και το Τολέδο, η σειρά έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων βραβεία ερμηνείας για τις Adriana Ugarte και María León.Βασισμένη στο διεθνώς βραβευμένο ιαπωνικό format Mother του Yûji Sakamoto, η ελληνική εκδοχή με τίτλο «Να με λες Μαμά» προβλήθηκε στον Alpha με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.Επεισόδιο 1 - Δευτέρα 13/7 στις 23:15Η Μανουέλα, μια μοναχική φωτογράφος που ζει απομονωμένη από τον κόσμο, γνωρίζει τη μικρή Άλμπα, ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον. Η συνάντησή τους θα αλλάξει για πάντα τη ζωή και των δύο.Επεισόδιο 2 – Τρίτη 14/7, στις 23:15Η εξαφάνιση της Άλμπα προκαλεί αναστάτωση και οι Αρχές ξεκινούν έρευνες για τον εντοπισμό της. Η Μανουέλα προσπαθεί να προστατεύσει το κορίτσι, ενώ το παρελθόν της αρχίζει να την καταδιώκει.Επεισόδιο 3 – Τετάρτη 15/7, στις 23:15Καθώς η αναζήτηση της Άλμπα, που τώρα έχει το όνομα Παλόμα, εντείνεται, η Μανουέλα αναζητά καταφύγιο σε πρόσωπα από το παρελθόν της. Παράλληλα, έρχονται στο φως στοιχεία για τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες ζούσε το παιδί.Επεισόδιο 4 – Πέμπτη 16/7, στις 23:15Οι έρευνες προχωρούν και νέα στοιχεία οδηγούν τις Αρχές πιο κοντά στα ίχνη της Μανουέλα. Οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων δοκιμάζονται και οι εντάσεις κορυφώνονται.Επεισόδιο 5 – Παρασκευή 17/7, στις 23:15Η Μανουέλα προσπαθεί να χτίσει μια νέα καθημερινότητα με την Άλμπα. Ωστόσο, η παρουσία του παιδιού φέρνει αναπάντεχες αντιδράσεις και ξυπνά παλιές πληγές.Δες τις φωτογραφίες των επεισοδίων εδώ: https://we.tl/t-ADsUKidhkzMFzRj5Δες το trailer εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=cExwShyVjuYΥπόθεσηΠόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος για να προστατεύσει ένα παιδί; Και τι συμβαίνει όταν, στην προσπάθειά του να το σώσει, έρχεται αντιμέτωπος με τις δικές του πληγές;Το «Heridas», η δραματική σειρά που προβάλλεται από τον Alpha, Δευτέρα με Παρασκευή από 13/7 στις 23.15, φέρνει στο επίκεντρο μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία για την παιδική εγκατάλειψη, τη μητρότητα, την αναζήτηση ταυτότητας και τα τραύματα που συνεχίζουν να καθορίζουν τη ζωή μας ακόμη κι όταν πιστεύουμε πως τα έχουμε αφήσει πίσω.Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκονται δύο πρόσωπα που μοιάζουν να μην έχουν τίποτα κοινό. Η Μανουέλα, μια μοναχική γυναίκα που έχει επιλέξει να ζει μακριά από τους ανθρώπους, και η επτάχρονη Άλμπα, ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα στην αστάθεια, την παραμέληση και την κακοποίηση. Δύο διαφορετικές ζωές. Δύο ανοιχτές πληγές. Μια συνάντηση που θα αλλάξει τα πάντα.Η Μανουέλα ζει απομονωμένη σε μια καλύβα κοντά στους υγροτόπους της Ανδαλουσίας, έχοντας αφιερώσει την καθημερινότητά της στη μελέτη της φύσης και των πουλιών. Εκείνων που μένουν και εκείνων που περνούν — όπως μοιάζει να κάνει και η ίδια στη ζωή. Πίσω από τη μοναχικότητά της κρύβεται ένα βαθύ παιδικό τραύμα: η εγκατάλειψη που σημάδεψε τα πρώτα χρόνια της ζωής της και εξακολουθεί να επηρεάζει τις σχέσεις, τις επιλογές και την ανάγκη της να κρατά τους ανθρώπους σε απόσταση.Λίγα χιλιόμετρα μακριά, η μικρή Άλμπα μεγαλώνει σε έναν κόσμο χωρίς σταθερότητα και ουσιαστική φροντίδα. Έχει μάθει να ξυπνά μόνη, να φροντίζει τον εαυτό της, να πηγαίνει σχολείο ακόμη και νηστική, να προσαρμόζεται στις απουσίες και να κρύβει όσα συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού της. Σε μια ηλικία όπου κάθε παιδί θα έπρεπε να νιώθει ασφάλεια, εκείνη έχει μάθει να επιβιώνει.Όταν οι δρόμοι τους συναντιούνται, κάτι αλλάζει. Ανάμεσα στη Μανουέλα και την Άλμπα δημιουργείται ένας δεσμός άμεσος, βαθύς και απρόσμενος. Η Μανουέλα βλέπει πίσω από τις σιωπές του παιδιού. Αναγνωρίζει τα σημάδια, αισθάνεται τον φόβο, καταλαβαίνει όσα η Άλμπα δεν μπορεί να πει. Και όσο πλησιάζει την αλήθεια τόσο δυσκολότερο γίνεται να παραμείνει απλή παρατηρήτρια.Μέχρι τη στιγμή που καλείται να πάρει μια απόφαση χωρίς επιστροφή.Αποφασισμένη να προστατεύσει την Άλμπα, η Μανουέλα ξεπερνά τα όρια και αλλάζει για πάντα την πορεία της ζωής τους. Αυτό που ακολουθεί είναι ένα ταξίδι γεμάτο ένταση, αγωνία, μυστικά και αποκαλύψεις. Ένα ταξίδι που θα τη φέρει αντιμέτωπη όχι μόνο με τις συνέπειες της επιλογής της, αλλά και με όλα όσα έχει προσπαθήσει να αφήσει πίσω.Γιατί, στην προσπάθειά της να σώσει ένα παιδί, η Μανουέλα αναγκάζεται να επιστρέψει στη δική της παιδική ηλικία. Να αναμετρηθεί με την εγκατάλειψη, τις σιωπές, τα οικογενειακά μυστικά και τις μνήμες που εξακολουθούν να καθορίζουν τη ζωή της. Και να ανακαλύψει πως κάποιες πληγές δεν εξαφανίζονται επειδή τις αγνοούμε.Το «Heridas» ξεπερνά τα όρια μιας ιστορίας διάσωσης. Είναι μια σειρά για τη μητρότητα σε όλες τις εκφάνσεις της. Για τη βιολογική μητέρα, τη γυναίκα που επιλέγει να προστατεύσει, τη μητέρα που χάνεται, τη μητέρα που επιστρέφει. Για τους δεσμούς αίματος, αλλά και για εκείνους που γεννιούνται μέσα από τη φροντίδα, την παρουσία και την αγάπη.Παράλληλα, φωτίζει τους κύκλους του τραύματος που περνούν από γενιά σε γενιά και θέτει ερωτήματα χωρίς εύκολες απαντήσεις: Τι σημαίνει πραγματικά να είσαι μητέρα; Πότε η ανάγκη να προστατεύσεις κάποιον γίνεται προσωπική υπόθεση; Πόσο καθορίζει η παιδική ηλικία τις επιλογές της ενήλικης ζωής; Και μπορεί η συνάντηση με έναν άλλον άνθρωπο να γίνει η αρχή για να κοιτάξεις διαφορετικά τη δική σου ιστορία;Με έντονο συναισθηματικό φορτίο, στοιχεία αγωνίας και μια αφήγηση που συνδέει διαρκώς το παρόν με τις πληγές του παρελθόντος, το «Heridas» χτίζει ένα σύνθετο ανθρώπινο δράμα γύρω από τρεις γυναίκες και τρεις διαφορετικές όψεις της μητρότητας. Καμία σχέση δεν είναι απλή. Καμία απόφαση δεν μένει χωρίς συνέπειες. Και κάθε αποκάλυψη φέρνει στην επιφάνεια μια νέα αλήθεια.Γυρισμένη σε εντυπωσιακές τοποθεσίες της Ισπανίας — από το Κάδιθ και την Ταρίφα έως το Κάμπο ντε Γκάτα, τη Μαδρίτη, τη Γουαδαλαχάρα και το Τολέδο — η σειρά αξιοποιεί το τοπίο ως ζωντανό μέρος της αφήγησης. Οι ανοιχτοί ορίζοντες, οι υγρότοποι, η θάλασσα και οι έντονες εναλλαγές του φυσικού περιβάλλοντος συνομιλούν με τις εσωτερικές διαδρομές των ηρώων και ενισχύουν τη συναισθηματική δύναμη της ιστορίας.Το «Heridas» βασίζεται στο διεθνές τηλεοπτικό φαινόμενο «Mother», την ιαπωνική ιστορία του Yûji Sakamoto που ταξίδεψε πέρα από σύνορα και πολιτισμούς, γνωρίζοντας διαφορετικές εκδοχές σε πολλές χώρες. Στον πυρήνα της παραμένει ένα οικουμενικό και βαθιά ανθρώπινο ερώτημα: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η αγάπη όταν ένα παιδί χρειάζεται προστασία;Την ίδια δυνατή ιστορία γνώρισε και αγάπησε το ελληνικό κοινό μέσα από την ελληνική εκδοχή «Να με λες μαμά», που προβλήθηκε στον Alpha με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, φέρνοντας στο επίκεντρο τη δύναμη της αγάπης, την παιδική κακοποίηση και την ευθύνη απέναντι σε ένα παιδί που ζητά να ακουστεί.«Heridas» στον Alpha. Α’ τηλεοπτική μετάδοση ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 13/7, ΣΤΙΣ 23.15HERIDAS Α’ τηλεοπτική μετάδοσηΔραματική σειρά ισπανικής παραγωγής 2022Σκηνοθεσία: Norberto López Amado, Juanma PachónΣενάριο: Eduardo Galdo, Lele Portas, Marco Tulio Socorro, Joana Ortueta, Humberto Ortega, Natalia García-Prieto, Virginia Yague, Antonio PrietoΗθοποιοί: Adriana Ugarte (Manuela León Escudero), María León (Yolanda Romero), Javier Collado (Lucho Valdivia), Xoán Fórneas (Fabio Sierra), Elisabet Gelabert (Rocío Durán), Pau Durà (Jaime León), Sonia Almarcha (Olga Escudero), Iván Marcos (Héctor Ibáñez)Η μικρή Cosette Silguero ως Alba Romero / Paloma León.«Heridas»: Μια γυναίκα. Ένα παιδί. Και μια απόφαση που αλλάζει τα πάντα!Α’ τηλεοπτική μετάδοση - Πρεμιέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 13/07, στις 23:15. Και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 23.15 στον AlphaΠηγή: tvnea.com