2026-07-14 12:49:25
Φωτογραφία για Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας σειράς «Μια γυναίκα» – Όσα γνωρίζουμε για τη νέα παραγωγή του Alpha
Το πρώτο teaser της νέας δραματικής σειράς «Μια γυναίκα» έδωσε στη δημοσιότητα ο Alpha, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια πρώτη γεύση από τη μυθοπλασία που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Με το σύντομο αυτό βίντεο, ο σταθμός επιβεβαιώνει την άφιξη της νέας παραγωγής, η οποία αποτελεί μία από τις βασικές επενδύσεις του στη μυθοπλασία για τη σεζόν 2026-2027. Η σειρά βασίζεται στο διεθνώς επιτυχημένο φορμάτ «A Woman», που προβλήθηκε αρχικά στην Ιαπωνία και στη συνέχεια γνώρισε επιτυχία σε αρκετές χώρες, αποκτώντας το δικό του φανατικό κοινό.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε τη Δανάη Παππά, η οποία αναλαμβάνει να ενσαρκώσει μια γυναίκα που καλείται να αντιμετωπίσει δύσκολες προσωπικές δοκιμασίες, ενώ στο πλευρό της θα βρίσκεται η Ελισάβετ Μουτάφη, σε έναν επίσης κομβικό ρόλο για την εξέλιξη της ιστορίας. Το καστ αναμένεται να πλαισιωθεί και από γνωστούς ηθοποιούς, με τον Alpha να αναμένεται να ανακοινώσει το προσεχές διάστημα περισσότερες λεπτομέρειες.

Τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφει ο Πιέρρος Ανδρακάκος, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Prima Visione του Διονύση Παναγιωτάκη, η οποία βρίσκεται πίσω από αρκετές επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων ετών.

Δείτε το πρώτο teaser της σειράς «Μια γυναίκα».

Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γλυκιά ανακάλυψη: Οι αστρονόμοι ανίχνευσαν… ζάχαρη στην καρδιά του Γαλαξία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γλυκιά ανακάλυψη: Οι αστρονόμοι ανίχνευσαν… ζάχαρη στην καρδιά του Γαλαξία
ΕΡΤ- Δυναμική παρουσία των συμπαραγωγών της σε Διεθνή Κινηματογραφικά Φεστιβάλ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΡΤ- Δυναμική παρουσία των συμπαραγωγών της σε Διεθνή Κινηματογραφικά Φεστιβάλ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι Κόρες της Αρετής: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ALPHA
Οι Κόρες της Αρετής: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ALPHA
Το πρώτο Αστροχωριό γεννιέται στη Μεσσηνία
Το πρώτο Αστροχωριό γεννιέται στη Μεσσηνία
ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ SCI FI
ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ SCI FI
Για σένα: Αυτό ειναι και επίσημα το πρωταγωνιστικό ζευγάρι της νέας σειράς του ALPHA
Για σένα: Αυτό ειναι και επίσημα το πρωταγωνιστικό ζευγάρι της νέας σειράς του ALPHA
Αυτή ειναι η Ισπανική σειρά που θα παιζει στην prime time του ALPHA απο την Δευτέρα 13/7
Αυτή ειναι η Ισπανική σειρά που θα παιζει στην prime time του ALPHA απο την Δευτέρα 13/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναστασία Γιάμαλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το φινάλε των «Εξελίξεων τώρα»
Αναστασία Γιάμαλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το φινάλε των «Εξελίξεων τώρα»
Παρά το πράσινο φως, οι προκλήσεις βρίσκονται μπροστά για το σιδηροδρομικό έργο maglev της Ιαπωνίας.
Παρά το πράσινο φως, οι προκλήσεις βρίσκονται μπροστά για το σιδηροδρομικό έργο maglev της Ιαπωνίας.
Βρισκόμαστε αναμφίβολα στην εποχή της ''Φαρμακευτικής Αναγέννησης''
Βρισκόμαστε αναμφίβολα στην εποχή της ''Φαρμακευτικής Αναγέννησης''
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/7/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/7/2026)
Συνάντηση: Δημήτρης Νανόπουλος (Μέρος Α΄)
Συνάντηση: Δημήτρης Νανόπουλος (Μέρος Α΄)