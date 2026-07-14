2026-07-14 12:49:25

Το πρώτο teaser της νέας δραματικής σειράς «Μια γυναίκα» έδωσε στη δημοσιότητα ο Alpha, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια πρώτη γεύση από τη μυθοπλασία που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής σεζόν.



Με το σύντομο αυτό βίντεο, ο σταθμός επιβεβαιώνει την άφιξη της νέας παραγωγής, η οποία αποτελεί μία από τις βασικές επενδύσεις του στη μυθοπλασία για τη σεζόν 2026-2027. Η σειρά βασίζεται στο διεθνώς επιτυχημένο φορμάτ «A Woman», που προβλήθηκε αρχικά στην Ιαπωνία και στη συνέχεια γνώρισε επιτυχία σε αρκετές χώρες, αποκτώντας το δικό του φανατικό κοινό.



Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε τη Δανάη Παππά, η οποία αναλαμβάνει να ενσαρκώσει μια γυναίκα που καλείται να αντιμετωπίσει δύσκολες προσωπικές δοκιμασίες, ενώ στο πλευρό της θα βρίσκεται η Ελισάβετ Μουτάφη, σε έναν επίσης κομβικό ρόλο για την εξέλιξη της ιστορίας. Το καστ αναμένεται να πλαισιωθεί και από γνωστούς ηθοποιούς, με τον Alpha να αναμένεται να ανακοινώσει το προσεχές διάστημα περισσότερες λεπτομέρειες.



Τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφει ο Πιέρρος Ανδρακάκος, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Prima Visione του Διονύση Παναγιωτάκη, η οποία βρίσκεται πίσω από αρκετές επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων ετών.



Δείτε το πρώτο teaser της σειράς «Μια γυναίκα».



Πηγή: tvnea.com



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