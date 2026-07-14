tinanantsou.blogspot.gr

Ενα φυσικό σάκχαρο που απαντάται στα σμέουρα και χρησιμοποιείται σε προϊόντα τεχνητού μαυρίσματος ανίχνευσαν οι αστρονόμοι σε ένα τεράστιο νέφος σκόνης και αερίου, κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας.Η ζάχαρη δεν χρησιμεύει μόνο για να γλυκαίνει τον καφέ και να πασπαλίζει τα ντόνατς. Διαφορετικά είδη της τροφοδοτούν τα κύτταρά μας και αποτελούν ακόμη και μέρος του ανθρώπινου DNA.Η ανίχνευση ερυθρουλόζης (erythrulose) στο διαστρικό μέσο, την ύλη που πληρώνει τον χώρο ανάμεσα στα άστρα ενός γαλαξία, δεν υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιου μακρινού πολιτισμού… φρουτοφάγων, αλλά υποδεικνύει πως στην παγωμένη έκταση ανάμεσα στα άστρα μπορούν να σχηματιστούν ενώσεις σημαντικές για την υποστήριξη ζωής.Μέσω δύο ραδιοτηλεσκοπίων στην Ισπανία, οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα από ένα μεγάλο νέφος αερίου κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας. Ταυτοποίησαν τη ζάχαρη σε μορφή αερίου συγκρίνοντας τα σήματα των τηλεσκοπίων με δείγματα στο εργαστήριο. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο είδος ζάχαρης που έχει ανιχνευθεί στο Διάστημα – σε μια περιοχή που διέσχισαν τα δίδυμα διαστημικά σκάφη «Voyager» της NASA, τα πιο απομακρυσμένα διαστημικά σκάφη που έχουν ταξιδέψει ποτέ από τη Γη.Η απλή ζάχαρη ερυθρουλόζη φαίνεται να παράγεται μέσω χημικών αντιδράσεων σε μικροσκοπικούς κόκκους διαστρικής σκόνης, οι οποίοι στη συνέχεια πέφτουν εν είδει βροχής σε κοντινούς πλανήτες ή φτάνουν σε αυτούς αφού ενσωματωθούν σε κομήτες που τελικά προσκρούουν στους πλανήτες.«Αυτή είναι η πρώτη ζάχαρη που ανιχνεύθηκε στον διαστρικό χώρο και είναι σημαντική, διότι μας δείχνει ότι αυτά τα σάκχαρα είναι πιο συχνά από ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα», δήλωσε η δρ Ιζασκούν Χιμένες-Σέρα από το Ισπανικό Κέντρο Αστροβιολογίας κοντά στη Μαδρίτη. «Αυτό ανοίγει το ενδεχόμενο να αναπτυχθεί ζωή σε άλλους πλανήτες με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που συνέβη στη Γη».Στα ευρήματά τους, που περιγράφονται στο περιοδικό Nature Astronomy, οι επιστήμονες καταγράφουν πώς μπορεί να σχηματιστεί η ερυθρουλόζη όταν δύο άλλες οργανικές ενώσεις, η γλυκολαλδεΰδη και η αιθυλενογλυκόλη –ενώσεις σε αφθονία σε ορισμένες περιοχές του σύμπαντος– ενώνονται πάνω σε μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης. Οι αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους -250°C.Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ενδιαφέρουσες χημικές ενώσεις στον γαλαξία μας. Πριν από περίπου 25 χρόνια εντόπισαν μια ουσία παρόμοια με την επιτραπέζια ζάχαρη κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας, ενώ μαύροι κόκκοι από τον αστεροειδή Μπένου, που συλλέχθηκαν από το διαστημικό σκάφος «Osiris-Rex» της NASA, περιλάμβαναν και άλλα σάκχαρα, συμπεριλαμβανομένου ενός βασικού συστατικού του DNA.Ο τελευταίος αυτός τύπος σακχάρου δεν είναι απαραίτητος για τη ζωή, αλλά μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μια μορφή που θεωρείται κρίσιμη για την έναρξη της ζωής στη Γη. Και είναι ένας από τους πιο σύνθετους τύπους σακχάρων που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα, δήλωσε η αστροφυσικός Ερικα Χάμντεν από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.Πηγή: Guardian, Associated Presshttps://www.kathimerini.gr/life/diastima/564342523/glykia-anakalypsi-oi-astronomoi-anichneysan-zachari-stin-kardia-toy-galaxia/