Η νέα δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», μια συγκλονιστική ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας.Μια σειρά γεμάτη έντονα συναισθήματα, δυνατούς χαρακτήρες, μεγάλους έρωτες κι ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής. Με δυνατές ανατροπές και έντονες συναισθηματικές συγκρούσεις κάνουν πρεμιέρα οι «Κόρες της Αρετής», η νέα δραματική σειρά του Alpha, που υπόσχεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό από τα πρώτα κιόλας επεισόδια.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αρετή, την οποία υποδύεται η Μαριάννα Τουμασάτου, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα όταν, μαζί με τις τρεις κόρες της, αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι όπου μεγάλωσαν. Η απώλεια του πατρικού φέρνει έντονες συγκρούσεις, καθώς η μεγαλύτερη κόρη αδυνατεί να αποδεχθεί ότι αφήνει πίσω της τον χώρο που είναι γεμάτος από τις αναμνήσεις της οικογένειας.

Την ίδια στιγμή, ένα καλά κρυμμένο μυστικό από το παρελθόν επιστρέφει για να στοιχειώσει τους πρωταγωνιστές. Ένα περιστατικό που συνέβη πριν από χρόνια σε ένα ξενοδοχείο εξακολουθεί να επηρεάζει τις ζωές δύο αδελφών και μιας νεαρής γυναίκας, με τις ισορροπίες να ανατρέπονται ξανά.

Οι εξελίξεις περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν το πατρικό σπίτι περνά στα χέρια ενός εύπορου νεαρού, γεγονός που προκαλεί νέες αντιδράσεις και ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαραθέσεων τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και ανάμεσα στους δύο αδελφούς.

Η ένταση κορυφώνεται όταν η μικρότερη κόρη αποφασίζει να φύγει κρυφά μαζί με τον αγαπημένο της. Η Αρετή ξεκινά αγωνιώδεις προσπάθειες για να τη βρει και η σύγκρουση μητέρας και κόρης φτάνει στα άκρα, οδηγώντας σε ένα επεισόδιο που θα αφήσει βαθιά τραύματα στις οικογενειακές σχέσεις.

Παράλληλα, η εξαφάνιση του νεαρού ζευγαριού παίρνει απρόβλεπτη τροπή, καθώς οι δυο τους βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν σοβαρό κίνδυνο που μετατρέπει την απόδρασή τους σε εφιάλτη. Την ίδια ώρα, η μεγαλύτερη αδελφή αγωνιά για την τύχη της μικρής, ενώ οι εξελίξεις προμηνύουν ακόμη μεγαλύτερες ανατροπές στα επεισόδια που ακολουθούν.

Με οικογενειακά μυστικά, δυνατές συγκρούσεις και συνεχείς ανατροπές, οι «Κόρες της Αρετής» φιλοδοξούν να αποτελέσουν μία από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Πηγή: tvnea.com