2026-07-14 11:07:14

Ένα έργο γραμμής υψηλής ταχύτητας maglev στην Ιαπωνία, το οποίο παρακολουθείται στενά, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του τεράστιου κόστους κατασκευής που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 11 τρισεκατομμύρια γιεν (περίπου 67,7 δισεκατομμύρια δολάρια), αν και έχει ξεπεράσει ένα σημαντικό εμπόδιο με την πολυαναμενόμενη συναίνεση ενός νομαρχιακού κυβερνήτη.Την Τρίτη, ο sidirodromikanea

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