2026-07-14 11:07:14
Φωτογραφία για Παρά το πράσινο φως, οι προκλήσεις βρίσκονται μπροστά για το σιδηροδρομικό έργο maglev της Ιαπωνίας.
Ένα έργο γραμμής υψηλής ταχύτητας maglev στην Ιαπωνία, το οποίο παρακολουθείται στενά, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του τεράστιου κόστους κατασκευής που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 11 τρισεκατομμύρια γιεν (περίπου 67,7 δισεκατομμύρια δολάρια), αν και έχει ξεπεράσει ένα σημαντικό εμπόδιο με την πολυαναμενόμενη συναίνεση ενός νομαρχιακού κυβερνήτη.Την Τρίτη, ο sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Βρισκόμαστε αναμφίβολα στην εποχή της ''Φαρμακευτικής Αναγέννησης''
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βρισκόμαστε αναμφίβολα στην εποχή της ''Φαρμακευτικής Αναγέννησης''
Αναστασία Γιάμαλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το φινάλε των «Εξελίξεων τώρα»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναστασία Γιάμαλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το φινάλε των «Εξελίξεων τώρα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Τουρκία θέτει στόχους για υψηλές ταχύτητες: Το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο αναμένεται να αυξηθεί στα 28.590 χλμ. έως το 2053.
Η Τουρκία θέτει στόχους για υψηλές ταχύτητες: Το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο αναμένεται να αυξηθεί στα 28.590 χλμ. έως το 2053.
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.
Η Κίνα κατασκεύασε τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο στην κορυφή ενός βουνού σε μόλις 38 μήνες!
Η Κίνα κατασκεύασε τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο στην κορυφή ενός βουνού σε μόλις 38 μήνες!
Μελέτη: Το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Σύστημα Διαθέτει την Τεχνολογία, Αλλά Δεν Έχει Χρηματοδότηση Και Συντονισμό.
Μελέτη: Το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Σύστημα Διαθέτει την Τεχνολογία, Αλλά Δεν Έχει Χρηματοδότηση Και Συντονισμό.
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Πρωινό» πέρασε μπροστά
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Πρωινό» πέρασε μπροστά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/7/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/7/2026)
Συνάντηση: Δημήτρης Νανόπουλος (Μέρος Α΄)
Συνάντηση: Δημήτρης Νανόπουλος (Μέρος Α΄)
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ smart home ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ RAM και chip
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ smart home ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ RAM και chip
Πώς να καλύψετε τις εμφανείς σωληνώσεις στο σπίτι
Πώς να καλύψετε τις εμφανείς σωληνώσεις στο σπίτι
Συντάξεις: Πληρωμές αναδρομικών έως 7.485 ευρώ για 350.000 συνταξιούχους.
Συντάξεις: Πληρωμές αναδρομικών έως 7.485 ευρώ για 350.000 συνταξιούχους.