Η Κίνα ηγείται πλέον της παγκόσμιας παραγωγής ανθρωπόμορφων (ανθρωποειδών) ρομπότ, εστιάζοντας στη μαζική κατασκευή προσιτών μοντέλων. Διαθέτουν προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη (AI), βιομιμητικό δέρμα, δυνατότητα έκφρασης συναισθημάτων και αυτονομία στις κινήσεις. [1, 2]

Σημαντικότερες ΕξελίξειςΜαζική Παραγωγή: Εταιρείες όπως η UBTech παρουσίασαν ρομπότ (όπως το UWORLD U1) για εμπορική και οικιακή χρήση, σχεδιασμένα για άμεση μαζική παραγωγή, τα οποία αναγνωρίζουν πάνω από 20 συναισθήματα με μεγάλη ακρίβεια. [1, 2]Πολυκαταστήματα Ρομπότ: Στο Πεκίνο και σε άλλες επαρχίες (όπως το Ανχουί), έχουν εγκαινιαστεί εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής όπου το κοινό μπορεί να προμηθευτεί από οικιακούς βοηθούς έως ρεαλιστικά αντίγραφα προσωπικοτήτων. [1, 2]Επίσημες Ταυτοποιήσεις: Λόγω της ραγδαίας αύξησης της χρήσης τους, η Κίνα έχει καθιερώσει αριθμούς ταυτοποίησης για τα ανθρωποειδή ρομπότ, προκειμένου να παρακολουθείται όλος ο κύκλος ζωής τους. [1]Χρήση & ΕφαρμογέςΣυντροφιά & Φροντίδα: Έχουν σχεδιαστεί για ηλικιωμένους ή για οικιακές εργασίες, προσφέροντας ανθρώπινη αλληλεπίδραση.Δημόσιοι Χώροι: Χρησιμοποιούνται ως ξεναγοί σε εκθέσεις, δάσκαλοι, ακόμη και για την εξυπηρέτηση του κοινού σε τουριστικά αξιοθέατα ή τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.Ειδικές Αποστολές: Έρευνες και δοκιμές επεκτείνονται σε πιο απαιτητικούς τομείς, όπως η αυτόνομη φύλαξη συνόρων. [1, 2, 3, 4, 5]Συνύπαρξη ανθρώπου–ρομπότ

Η εταιρεία παρουσίασε ένα μακροπρόθεσμο όραμα συνεργασίας ανθρώπων και ρομπότ, το οποίο εξελίσσεται σε τρία στάδια: από την ανάληψη επικίνδυνων και επαναλαμβανόμενων εργασιών, στη σταδιακή ένταξη στην καθημερινότητα μέσω υπηρεσιών και συντροφικότητας, έως την πλήρως ομαλή αλληλεπίδραση ανθρώπων και ευφυών συστημάτων.

Παράλληλα, εγκαινίασε την πρωτοβουλία Human–Robot Companionship Initiative, με στόχο τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ για συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη ευάλωτων ομάδων. Η εταιρεία αναφέρθηκε στις δημογραφικές τάσεις στην Κίνα, επισημαίνοντας ότι περισσότεροι από 90 εκατομμύρια ενήλικες ζουν μόνοι τους. Επιπλέον, εκτιμά ότι το 10%–20% των ατόμων που ζουν μόνοι πληρούν κλινικά κριτήρια ψυχικών διαταραχών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσβάσιμη συντροφικότητα και φροντίδα.

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