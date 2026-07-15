





Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που τη λάτρεψε μέσα από τις δεκάδες θεατρικές, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές της εμφανίσεις.

Η αγαπημένη ηθοποιός αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε νοσηλευτεί πριν από περίπου έναν μήνα στο νοσοκομείο «Αττικόν» με πνευμονολογικό πρόβλημα, ενώ τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας», όπου άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της 15ης Ιουλίου.

Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τους οικείους της, αναφέροντας ότι η ηθοποιός κατέληξε ύστερα από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις πιο λαμπερές παρουσίες του ελληνικού θεάματος. Με μια καριέρα που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες, συμμετείχε σε περισσότερα από 90 θεατρικά έργα, πάνω από 60 κινηματογραφικές ταινίες και πολλές τηλεοπτικές σειρές, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού.

Ανάμεσα στους πιο χαρακτηριστικούς της ρόλους ξεχωρίζουν οι ερμηνείες της στις ταινίες «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Η Σοφερίνα», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Τα κίτρινα γάντια» και «Αλίμονο στους νέους». Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου, όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Χορν και η Ειρήνη Παπά.

Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της παρέμεινε ενεργή, συμμετέχοντας στην τηλεοπτική σειρά «Η Γη της Ελιάς», ενώ ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική, παρουσιάζοντας έργα της σε ατομικές εκθέσεις.

Με τον θάνατό της ολοκληρώνεται μια σπουδαία διαδρομή που σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Η Μάρω Κοντού θα μείνει στη μνήμη του κοινού ως μια ηθοποιός με ξεχωριστό ταλέντο, ήθος, κομψότητα και διαχρονική καλλιτεχνική αξία.







Η Μάρω Κοντού (Μαριάνθη Κοντού) γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στο Κουκάκι της Αθήνας και καταγόταν από τα Ψαρά. Σπούδασε χορό στη σχολή της Κούλας Πράτσικα και ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία από το Εθνικό Θέατρο, πριν περάσει στον κινηματογράφο και καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά.

Πρωταγωνίστησε σε περισσότερα από 60 κινηματογραφικά έργα, συμμετείχε σε πάνω από 90 θεατρικές παραστάσεις και άφησε το στίγμα της στην ελληνική τηλεόραση με πολλές επιτυχημένες σειρές. Ανάμεσα στις πιο γνωστές ταινίες της είναι οι «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Η Σοφερίνα», «Τα κίτρινα γάντια», «Αλίμονο στους νέους» και «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης».

Συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, όπως ο Γιώργος Τζαβέλλας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης Χορν και η Ειρήνη Παπά.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία, ασχολήθηκε με την πολιτική, εκλεγόμενη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το 1999, ενώ υπηρέτησε και ως δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων. Είχε επίσης έντονη παρουσία στον χώρο της ζωγραφικής, πραγματοποιώντας ατομικές εκθέσεις έργων της.

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη και αποτελώντας μία από τις πιο αγαπητές μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.







Πηγή: tvnea.com