2026-06-09 08:36:56
Στη φωτογραφία αριστερά η Πανωραία και δεξιά ή Περσεφόνη.
ΠΗΓΗ Panos Cholis
ΠΗΓΗ Panos Cholis
Το 1926 γεννήθηκαν δύο κοριτσάκια, η Περσεφόνη και η Πανωραία, από δύο συγγενικές οικογένειες.
Μητέρες τους ήταν η Όλγα και η Πανωραία, που συνδέονταν μεταξύ τους με συγγένεια.
Η μοίρα, όμως, έπαιξε ένα σκληρό παιχνίδι στη μία από τις δύο οικογένειες. Η Πανωραία, μητέρα του νεογέννητου κοριτσιού, πέθανε αμέσως μετά τη γέννα. ....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
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