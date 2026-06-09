Στη φωτογραφία αριστερά η Πανωραία και δεξιά ή Περσεφόνη.







ΠΗΓΗ Panos Cholis







Το 1926 γεννήθηκαν δύο κοριτσάκια, η Περσεφόνη και η Πανωραία, από δύο συγγενικές οικογένειες.

Μητέρες τους ήταν η Όλγα και η Πανωραία, που συνδέονταν μεταξύ τους με συγγένεια.

Η μοίρα, όμως, έπαιξε ένα σκληρό παιχνίδι στη μία από τις δύο οικογένειες. Η Πανωραία, μητέρα του νεογέννητου κοριτσιού, πέθανε αμέσως μετά τη γέννα. ....

ximeronews

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