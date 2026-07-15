Η απάντηση στο ποιος browser είναι πιο «ελαφρύς» δεν είναι μονοδιάστατη, καθώς εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των ανοιχτών καρτελών (tabs) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείς.

Με βάση τις πρόσφατες δοκιμές και την αρχιτεκτονική των τριών μεγάλων περιηγητών, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

1. Firefox: Ο βασιλιάς των πολλών tabs

Αν συνηθίζεις να έχεις ανοιχτά 20, 30 ή και 50+ tabs ταυτόχρονα, ο Firefox είναι ο πιο ελαφρύς σε κατανάλωση RAM.

Γιατί: Χρησιμοποιεί μια διαφορετική μηχανή (Gecko) με «ταβάνι» στον αριθμό των διεργασιών (processes) που δημιουργεί στο σύστημα.

Το αποτέλεσμα: Ενώ στα 50 ανοιχτά tabs ο Chrome και ο Edge μπορούν να «γονατίσουν» τη RAM ξεπερνώντας τα 14 GB (καθώς ανοίγουν ξεχωριστή διεργασία για κάθε ιστότοπο για λόγους ασφαλείας), ο Firefox διαχειρίζεται το φορτίο πολύ πιο συντηρητικά, καταναλώνοντας σχεδόν τη μισή μνήμη.

. Edge: Ο πιο οικονομικός για Windows & λίγα tabs

Αν χρησιμοποιείς Windows και κρατάς λογικό αριθμό καρτελών (έως 10-15), ο Microsoft Edge είναι η πιο αποδοτική επιλογή.

Γιατί: Είναι πλήρως ενσωματωμένος στα Windows και «πατάει» πάνω σε κομμάτια του λειτουργικού συστήματος που είναι ήδη φορτωμένα στη μνήμη. Επιπλέον, διαθέτει την κορυφαία λειτουργία Sleeping Tabs (αδρανοποίηση καρτελών), η οποία «παγώνει» αυτόματα τα background tabs που δεν χρησιμοποιείς, απελευθερώνοντας CPU και RAM.

Το αποτέλεσμα: Είναι ο πιο φιλικός προς την μπαταρία των laptop και έχει το μικρότερο αποτύπωμα στον επεξεργαστή.

3. Chrome: Ο πιο ελαφρύς στο «ξεκίνημα», αλλά...

Ο Google Chrome είναι ο πιο ελαφρύς και γρήγορος όταν είναι εντελώς άδειος (idle) ή με 2-3 βασικά tabs, αλλά γίνεται ο πιο «βαρύς» όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις.

Γιατί: Η αυστηρή πολιτική απομόνωσης ιστοτόπων (Site Isolation) που χρησιμοποιεί για λόγους ασφαλείας, απαιτεί τεράστια ποσά RAM.

Η λύση του: Αν και διαθέτει πλέον ενσωματωμένο το Memory Saver (Εξοικονόμηση μνήμης), συνεχίζει να καταναλώνει περισσότερους πόρους από τους άλλους δύο σε συνθήκες έντασης, εκτός αν του προσθέσεις κάποιο extension για βίαιη αδρανοποίηση καρτελών.

Η σύγκριση με μια ματιάΧαρακτηριστικόChromeFirefoxEdgeΛίγα Tabs (1-10)Πολύ ΓρήγοροςΜέτριοςΟικονομικότεροςΠολλά Tabs (30+)Πολύ ΒαρύςΟ πιο ελαφρύς (RAM)Βαρύς (εκτός αν αδρανοποιηθούν)Κατανάλωση ΜπαταρίαςΥψηλήΜέτριαΗ χαμηλότερη (σε Windows)ΙδιωτικότηταΧαμηλήΥψηλήΧαμηλήΗ ετυμηγορία

Αν το PC σου έχει λίγη RAM (π.χ. 8GB) και ανοίγεις πολλά tabs, βάλε Firefox.

Αν έχεις laptop με Windows και σε νοιάζει η μπαταρία και η ομαλή λειτουργία με λίγα tabs, κράτα τον Edge.

Αν έχεις δυνατό PC και δουλεύεις αποκλειστικά στο οικοσύστημα της Google (Drive, Gmail, Docs), ο Chrome παραμένει η πιο συμβατή επιλογή, αλλά θα σου κοστίσει σε μνήμη.

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